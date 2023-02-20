HİÇ OLMAZSA BİR HATIRA!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da yıkılan binalarda yaşamını yitirenlerin yakınları, bina enkazlarının götürülüp döküldüğü alanda akrabalarından kalan eşyaları alıyor.

BİNA İSİMLERİNE GÖRE AYRILDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan 'Deprem Soruşturma Bürosu'nun çalışmaları kapsamında, kentte depremde yıkılan binaların enkazları Rüzgarlı Tepe mevkiindeki alana getirilerek döküldü. Ekiplerin depremler sonrası ilk günlerde veya yıkım sırasında bulup ayırdıkları eşyalar da bina isimlerine göre belirlenen bölümlere konuldu.

BELGE İMZALAYIP ALIYORLAR

Güvenlik kameralarıyla izlenen alana gelenler, depremde yakınlarını kaybettiklerine dair belgeleri ibraz ettikten sonra içeri alınıyor. Bu kişiler, ayrılan eşyalar arasında yakınlarına ait olanları arıyor. Yakınlarının eşyalarını bulanlar, bunları teslim alıyor. Yıkım anı dışında enkaz yığınlarının içinde kalan eşyalar ise daha sonra incelemeye açılacak.

Fotoğrafları bulduk

Depremde kardeşi, yengesi ve 2 yeğenini kaybeden Haluk Terler, "Hatıra fotoğraflarını bulduk, onları aldık. Hem bizim ailemize hem de yengemin ailesine bir anı olarak kalacak" dedi.

Tarif edilemez acı

Huzurevleri Mahallesi'nde yıkılan binada annesi ve ablasını yitiren Kürşat Duman da "Bu acı tarif edilmez. Amaç sadece geçmişte kalan anıları bulmak, fotoğraf, kıyafet gibi. Fotoğraflarımızı bulduk" diye konuştu.