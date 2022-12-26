MUHTAR SÖYLEYİNCE HABERDAR OLDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince 23 Kasım'daki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan hasar tespit çalışması sonucu Düzce'nin Hacı Aliler Köyü'nde yaşayan Mehmet Anaç'ın (67) hesabına 25 bin 350 lira kira yardımı yatırıldı.

Köyde kendi yaptığı evinde oturan Anaç, daha önce yaşadığı ve depremde hasar gören eski evi için yanlışlıkla hesabına para yardımı yapıldığını muhtar Fikri İş'in bildirmesiyle öğrendi.

'İHTİYAÇLARIM VARDI AMA İSTEMEDİM'

Durumun anlaşılması üzerine nüfus müdürlüğünde adres değişikliği yaptıran Anaç, daha sonra bankaya giderek parayı gönderilen hesaba geri yatırdı. Köyde daha önce uzun yıllar oturduğu evinin depremde hasar alarak yıkıldığını anlatan Anaç, "Muhtarla bir gün uğraştık, Allah nasip etti geriye iade ettik. İhtiyaçlarım vardı ama Allah bu tür paraları nasip etmesin bize. 'Allah'ım başka yerden versin.' dedik. Allah razı olsun devletimizden" dedi.