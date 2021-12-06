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06 Aralık 2021 Pazartesi 19:30:00 - Güncelleme:06 Aralık 2021 Pazartesi 19:30:00

Her şey Ege'nin gelişimi için... Evde Survivor parkuru

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Eskişehirli çift, zeka geriliğinin yanı sıra öğrenme güçlüğüne neden olan firajil x sendromu hastası 4 yaşındaki çocukları Deniz Ege için evlerini, çeşitli oyun düzeneklerini marangoza yaptırarak Survivor tarzı eğitim parkuruna çevirdi.

TEŞHİS 3.5 YAŞINDA KONULDU

Odunpazarı ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan mimar Duygu Dere (36) ve ilaç mümessili Gökhan Dere (44) çiftinin 2017 yılında dünyaya gelen çocukları Deniz Ege'ye, 3,5 yaşında 'firajil x' sendromu teşhisi konuldu. Zeka geriliğinin yanı sıra öğrenme güçlüğüne neden olan ve otizmle benzerlikler gösteren bu hastalıkla mücadele etmeye başlayan Deniz Ege'nin ailesi, özel eğitim merkezlerinde terapilere başladı.

YÜRÜYOR, MERDİVEN İNİP ÇIKIYOR

Bununla yetinmeyen anne ve baba, ahşaptan tasarladıkları oyun düzeneklerini marangoza yaptırarak, evlerini bir eğitim parkuruna çevirdi. Kreşe giden çocuklarını akşamları evde parkurlardan geçirip, dengede ve ayakta durmasını sağlayan Dere çifti, büyük ilerleme gördüklerini söyledi. Anne Dere "Sadece bağıran, 2 yaşına kadar yürüyemeyen Ege, şu an merdiven inip çıkıyor, söylediğimiz her şeyi anlıyor" dedi.

Survivor tarzı oyun düzenekleri kurduklarını belirten baba Dere, "Çocuk için en iyi öğrenme şekli oyundur. Ona hoşuna gidecek şekilde bir oyun düzeneği kurduk. Evimiz şu anda bir eğitim merkezi gibi" diye konuştu.

'FİRAJİL X SENDROMU

Erkek çocuklarında 3 bin 600'de 1, kız çocuklarında ise 6 binde 1 görülen, genetik hastalık türü Firajil x sendromu, Türkiye'de pek bilinmiyor. Firajil x'in, down sendromundan sonra en sık görülen ikinci sendrom olduğunu belirten anne Dere, "9 aydan sonra birden devriliyor, tam duramıyordu. Yaklaşık 2,5 yıl süren testlerden sonra Deniz Ege'ye firajil x sendromu teşhisi konuldu" dedi.

Etiketler : firajil x sendromu survivor yaşam
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