Her sabah ‘siftah parası' kuşların
Amasya'da 43 yıldır tuhafiyecilik yapan 83 yaşındaki Hüseyin Keskiner, sabah erkenden açtığı iş yerinin önünde bekleyen güvercinleri elleriyle besliyor.
Amasya'da 43 yıldır tuhafiyecilik yapan 83 yaşındaki Hüseyin Keskiner, sabah erkenden açtığı iş yerinin önünde bekleyen güvercinleri elleriyle besliyor.
Daha önce minibüsçülük ve kamyonculuk da yapan Keskiner, Amasya Esnaf Odaları Birliği tarafından bu yılın ahisi olmaya aday gösterilen esnaflar arasında yer aldı.
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- Her sabah ‘siftah parası' kuşların