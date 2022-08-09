Her sabah ‘siftah parası' kuşların

Amasya'da 43 yıldır tuhafiyecilik yapan 83 yaşındaki Hüseyin Keskiner, sabah erkenden açtığı iş yerinin önünde bekleyen güvercinleri elleriyle besliyor.



Günün ilk kazancını paylaşmaktan mutluluk duyan örnek esnaf, "İlk parayı güvercinlere harcıyorum. İşim daha bereketli oluyor" diyor.

Daha önce minibüsçülük ve kamyonculuk da yapan Keskiner, Amasya Esnaf Odaları Birliği tarafından bu yılın ahisi olmaya aday gösterilen esnaflar arasında yer aldı.