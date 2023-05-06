Her cenazeye katılıyor

Balıkesir Manyas'ın Akçaova Mahallesi'ne iki yıl önce bırakılan ve mahalle halkı tarafından bakılıp beslenen sokak köpeğine bölge sakinleri "Messi" adını vermişti. Messi, mahalledeki tüm cenazelere katılması ile tanınıyor.



Akçaova Mahallesi Muhtarı Bahattin Doğrul, "Messi kim vefat ettiyse salanın okunmasıyla birlikte soluğu cenaze evinde alıyor, mezarlığa kadar gelip, cenaze defnedilene kadar oradan ayrılmıyor" dedi.