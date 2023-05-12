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12 Mayıs 2023 Cuma 14:37:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2023 Cuma 14:37:00

Hemşire Melek'in ikinci sevdası ‘halter'

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Ankara Bilkent Şehir Hastanesi onkoloji hemşiresi Melek Sabahyıldızı, mesleki tecrübesinin yanında yürüttüğü hakemlik göreviyle ulusal ve uluslararası birçok halter şampiyonasını yönetti.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi onkoloji hemşiresi Melek Sabahyıldızı, 40 yıllık mesleki tecrübesinin yanında 23 yıldır yürüttüğü hakemlik göreviyle ulusal ve uluslararası birçok halter şampiyonasını yönetti. Sabahyıldızı, mesleki hayatının yarısına halter hakemliğini de sığdırabilmekten gurur duyduğunu vurgulayarak, "Yıllar önce Numune Hastanesinde çalışırken hocalarımdan biri 'sizi halter camiasıyla tanıştırmak istiyorum' dedi. Önce çok şaşırdım ama sonra düşününce 'benim için farklı bir aktivite, neden olmasın' diyerek hakemlik kurslarına başladım, ardından sınavları geçtim." dedi.

Etiketler : ankara hemşire halter
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