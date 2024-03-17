Hem sağlık, hem eğitim

Hem sağlık, hem eğitim

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN BAŞLADI



Antalya İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde görevli acil tıp teknisyeni Havva Aydanur Ertuğrul, depremlerin ardından afetten etkilenenlere destek olmak için gönüllü olarak Hatay'a gitti. Burada depremzedelere sağlık hizmeti sunan Ertuğrul, bu süreçte insanlara farklı konularda da destek olabilmek, onların yaralarını sarmalarını sağlamak amacıyla kentten ayrılamadı. Çocukların kitaba ulaşması konusunda çalışma başlatan Ertuğrul, sosyal medya üzerinden kitap toplamaya başladı.

İKİ KÜTÜPHANE DAHA YAKINDA HAZIR



Ertuğrul, kampanyaya yoğun talep olunca 2023 yılı Eylül ayında "Türkiye'de kitaba ulaşamayan kalmasın" sloganıyla Ülkem Okuyor Derneğini kurdu. Dernek aracılığıyla topladığı kitaplarla afetten etkilenen Hatay'da 19 kütüphanenin açılmasını sağlayan Ertuğrul, kente 2 kütüphane daha kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kütüphanelerin günün her saatinde açık kalmasına özen gösterdiklerini aktaran Ertuğrul, "Kütüphaneleri konteyner kentlerde kurmaya özen gösterdik" diye konuştu.