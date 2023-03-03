Heimlich manevrası hayat kurtardı
Adıyaman'da Yusuf Orta, soluk borusuna yemek kaçan bebeği fark etti ve bebeğe heimlich manevrası uyguladı.
Depremlerin etkilediği Adıyaman'a Bingöl'den gönüllü olarak giden öğretmen Yusuf Orta, çadırlarda yardım malzemesi dağıtımı yaparken soluk borusuna yemek kaçan 1 yaşındaki bebeği fark etti. Ailenin yardım çağrısı üzerine bebeğe Heimlich manevrası uygulayan Orta, soluk borusuna kaçan yemek parçasını çıkardı. O anlar kameralara yansıdı.
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