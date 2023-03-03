Heimlich manevrası hayat kurtardı

Depremlerin etkilediği Adıyaman'a Bingöl'den gönüllü olarak giden öğretmen Yusuf Orta, çadırlarda yardım malzemesi dağıtımı yaparken soluk borusuna yemek kaçan 1 yaşındaki bebeği fark etti. Ailenin yardım çağrısı üzerine bebeğe Heimlich manevrası uygulayan Orta, soluk borusuna kaçan yemek parçasını çıkardı. O anlar kameralara yansıdı.

