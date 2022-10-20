Hayvan hakları için şehir şehir geziyor

Sahipsiz hayvanlar için Türkiye'yi gezen oyuncu ve hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül, gittiği yerlerde yaptığı gösterilerle çocuklara hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyor. Mersin'de yaşayan oyuncu İğdigül, "Eğer bu hayvanların bir hakkı varsa bunu Türkiye'ye yayacağım" diyerek on yıl önce çıktığı yolda, özellikle çocuklara ulaşıp hayvan haklarını anlatıyor.

