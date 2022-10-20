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20 Ekim 2022 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:20 Ekim 2022 Perşembe 15:30:00

Hayvan hakları için şehir şehir geziyor

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Sahipsiz hayvanlar için Türkiye'yi gezen oyuncu ve hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül, gittiği yerlerde yaptığı gösterilerle çocuklara hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyor.

Sahipsiz hayvanlar için Türkiye'yi gezen oyuncu ve hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül, gittiği yerlerde yaptığı gösterilerle çocuklara hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyor. Mersin'de yaşayan oyuncu İğdigül, "Eğer bu hayvanların bir hakkı varsa bunu Türkiye'ye yayacağım" diyerek on yıl önce çıktığı yolda, özellikle çocuklara ulaşıp hayvan haklarını anlatıyor.

Etiketler : Hayvan hakları için şehir şehir geziyor Sahipsiz hayvanlar Semih İğdigül
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