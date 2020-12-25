  • BIST
    1438.25
  • Dolar
    7,5451
  • Euro
    9,2156
  • Altın
    455,9500
İstanbul
11 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'de ilk kez lityum üretimine başlıyoruz!
'Gain' 30 Aralık'ta yayın hayatına başlıyor
Virüs daha saldırgan
Usta Konuşmak İstiyor
WhatsApp o telefonların fişini çekiyor
Çocuğunuz nezle değil soğuk alerjisi olabilir
İrem Derici bu havada denize girdi hastanelik oldu
Miray Daner hem söyledi hem oynadı
Çelik'ten ticari kaygıdan uzak şarkı
Cemre'den pandemide sürpriz nikah
Demet Akalın sektörün fiyatlarını uçurdu
13 yıldır sokaktaki kedilerin dostu
Hayvan barınağının Şirinler'i
Kanser ağrıları tedavi edilebilir
Bugün burçları neler bekliyor? 25 Aralık 2020 Cuma günlük burç yorumları
Türkiye'de vaka sayısı düşüyor
Bakan Koca, koronavirüs aşısı için tarih verdi
Başkan Erdoğan: Tüm unsurlarıyla medeniyetimize sahip çıkacağız
Moderna'dan dünyayı rahatlatan açıklama: Aşımız mutasyonlu yeni türe karşı da etkili
TUSAŞ'tan ihracat hamlesi: ANKA-S İHA'ların hedefi Tunus
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
MHP lideri Bahçeli'den flaş tepki: Tanımıyoruz, takmıyoruz
AK Parti'den son dakika erken seçim açıklaması: Son noktayı koydu
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolarda sert düşüş!
25 Aralık 2020 Cuma 02:46:00 - Güncelleme:25 Aralık 2020 Cuma 13:04:00

Hayvan barınağının Şirinler'i

ABONE OL

Amasya'da bir parka konulan çizgi film kahramanları ‘Şirinler'e ait heykeller, parkın yenilenmesiyle hurdaya ayrıldı.

Belediyede 25 yıldır veterinerlik yapan Naim Karaoğlu, atılmasına gönlü razı gelmediği heykelleri alarak, hayvan barınağına götürdü. ‘Şirin Baba’, ‘Somurtkan Şirin’ ve ‘Tembel Şirin’in heykelleri, sokak hayvanlarını ziyarete gelenlerin ilgi odağı oldu.

Veteriner hekim Naim Karaoğlu, çocukluğunun çizgi film karakteri ‘Şirinler'i görev yaptığı barınağın bahçesine yerleştirerek yaşattığını belirtti. Karaoğlu, “Parkta aksesuar olarak kullanılmış ve daha sonra park modernleştirildikten sonra kaldırılarak hurdalığa atılan Şirinler heykellerini gördükten sonra benim dikkatimi çekti. İçlerinden sağlam olan Şirin Baba, Uykucu ve Somurtkan karakterlerini alarak barınağımızın bahçesini güzelleştirsin diye buraya yerleştirdik. Amacım çocukluğumun çizgi film karakterlerini sergileyerek burada yaşatmak istedim” dedi.

Etiketler : Şirinler Amasya Şirinler heykel hayvan barınağı
Tamer Karadağlı 'Savaşçı'ya 9 kilo eksik başlıyor

Tamer Karadağlı 'Savaşçı'ya 9 kilo eksik başlıyor
Erdal Beşikçioğlu 'Fahrenheit 451'i bu kez seslendirdi

Erdal Beşikçioğlu 'Fahrenheit 451'i bu kez seslendirdi
Ezgi Eyüpoğlu ve Çağlar Ertuğrul'lu 'Teşkilat' Ankara'da sete çıktı

Ezgi Eyüpoğlu ve Çağlar Ertuğrul'lu 'Teşkilat' Ankara'da sete çıktı
Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah: Kahramana ihtiyacım yok

Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah: Kahramana ihtiyacım yok
Rabia Ünal sesiyle 'Kandır'dı

Rabia Ünal sesiyle 'Kandır'dı
Özcan Deniz ve İrem Helvacığlu'ndan çölde romantik çekim

Özcan Deniz ve İrem Helvacığlu'ndan çölde romantik çekim
Türkan Şoray'dan profesyenel eserler geliyor

Türkan Şoray'dan profesyenel eserler geliyor
Seda Bakan'dan yıllar sonra gelen itiraf

Seda Bakan'dan yıllar sonra gelen itiraf
Yeni yılda aileler tanışıyor

Yeni yılda aileler tanışıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER