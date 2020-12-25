Hayvan barınağının Şirinler'i
Amasya'da bir parka konulan çizgi film kahramanları ‘Şirinler'e ait heykeller, parkın yenilenmesiyle hurdaya ayrıldı.
Belediyede 25 yıldır veterinerlik yapan Naim Karaoğlu, atılmasına gönlü razı gelmediği heykelleri alarak, hayvan barınağına götürdü. ‘Şirin Baba’, ‘Somurtkan Şirin’ ve ‘Tembel Şirin’in heykelleri, sokak hayvanlarını ziyarete gelenlerin ilgi odağı oldu.
Veteriner hekim Naim Karaoğlu, çocukluğunun çizgi film karakteri ‘Şirinler'i görev yaptığı barınağın bahçesine yerleştirerek yaşattığını belirtti. Karaoğlu, “Parkta aksesuar olarak kullanılmış ve daha sonra park modernleştirildikten sonra kaldırılarak hurdalığa atılan Şirinler heykellerini gördükten sonra benim dikkatimi çekti. İçlerinden sağlam olan Şirin Baba, Uykucu ve Somurtkan karakterlerini alarak barınağımızın bahçesini güzelleştirsin diye buraya yerleştirdik. Amacım çocukluğumun çizgi film karakterlerini sergileyerek burada yaşatmak istedim” dedi.
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