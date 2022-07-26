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26 Temmuz 2022 Salı 16:30:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2022 Salı 16:30:00

‘Hayatın kıyısından uzaklaşmayın' uyarısı

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Samsun'da serinlemek için denize giren vatandaşlara polis tarafından karadan, denizden ve havadan uyarılar yapılıyor.

Samsun'da serinlemek için denize giren vatandaşlara polis tarafından karadan, denizden ve havadan uyarılar yapılıyor.

Yaz aylarında meydana gelen suda boğulma vakalarını önlemek amacıyla, Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal'ın talimatlarıyla, vatandaşları sahilden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri broşür dağıtımıyla, denizden Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tekne ve jet ski üzerinden sesli anonslarıyla, havadan da İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri dron üzerinden sesli ikazlarıyla bilgilendirip uyarıyor. "Hayatınız bizim için kıymetli, lütfen hayatınızın kıyısından uzaklaşmayın" başlığıyla yapılan anonslarda "Sulama kanallarında, barajlarda veya göletlerde yüzmeyin. Yüzerken emniyet şeritlerini geçmeyin" deniliyor.

Etiketler : Hayatın kıyısından uzaklaşmayı Samsun' Dr. Ömer Urhal
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