DOKTORLARI ŞAŞIRTAN MUCİZE



Adana'da Yasemin ve Hakan Durmuşoğlu çiftinin evlatları Muhammed Serhat, 23 Kasım 1999 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde 28 haftalık 1 kilo 300 gram dünyaya geldi. Doktorların yaşaması zor dediği ve 1 ay kuvözde kalan Muhammed, bütün zorluklara rağmen hayata sıkı sıkı tutundu ve 6 sene önce Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.

HAYALİNDEKİ MESLEĞE KAVUŞTU

Son sınıfta okuyan Muhammed Serhat, mezun olduktan sonra da çocuk hastalıkları üzerine uzmanlaşmayı planlıyor. Şu anda hastanenin prematüre yeni doğan bölümünde intörn doktorluk yapan Muhammed, kendisi gibi doğan bebekler ile ilgileniyor ve onların hayata tutunmasını sağlıyor. Muhammed "Hayalimi yaşıyorum, benim gibi doğan çocuklara destek olmak, yanlarında olmak hayalimdi" dedi.