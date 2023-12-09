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09 Aralık 2023 Cumartesi 08:15:00 - Güncelleme:09 Aralık 2023 Cumartesi 08:15:00

Hayatı doğarken şekillendi! Prematüre bebeklerin prematüre annesi

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24 yıl önce 1 kilo 300 gram dünyaya gelen ve doktorların 'yaşaması zor' dediği Muhammed Serhat, bütün zorluklara rağmen hayata tutundu ve tıp fakültesini kazandı. Son sınıf öğrencisi Muhammed, şimdi aynı hastanede kendisi gibi prematüre doğan bebekler için çalışıyor.

DOKTORLARI ŞAŞIRTAN MUCİZE

Adana'da Yasemin ve Hakan Durmuşoğlu çiftinin evlatları Muhammed Serhat, 23 Kasım 1999 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde 28 haftalık 1 kilo 300 gram dünyaya geldi. Doktorların yaşaması zor dediği ve 1 ay kuvözde kalan Muhammed, bütün zorluklara rağmen hayata sıkı sıkı tutundu ve 6 sene önce Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.

HAYALİNDEKİ MESLEĞE KAVUŞTU

Son sınıfta okuyan Muhammed Serhat, mezun olduktan sonra da çocuk hastalıkları üzerine uzmanlaşmayı planlıyor. Şu anda hastanenin prematüre yeni doğan bölümünde intörn doktorluk yapan Muhammed, kendisi gibi doğan bebekler ile ilgileniyor ve onların hayata tutunmasını sağlıyor. Muhammed "Hayalimi yaşıyorum, benim gibi doğan çocuklara destek olmak, yanlarında olmak hayalimdi" dedi.

Etiketler : prematüre bebekanne adana
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