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04 Şubat 2024 Pazar 08:45:00 - Güncelleme:04 Şubat 2024 Pazar 08:45:00

Hayata ikinci tutunuş

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34 yaşındaki Adil Bedir, önce babası, şimdi de eşinin verdiği böbrekle yaşama tutundu. 16 yıl arayla iki kez böbrek nakli olan genç adam şimdi aldığı her nefesin kendisi için mucize olduğunu söylüyor.

GEÇEN SENE BEBEKLERİ OLDU

Burdur'da, böbrek yetmezliği teşhisi koyulan Adil Bedir (34), 2008 yılında babasından aldığı böbrekle yaşama tutundu. 2011'de vücudunun böbreği reddetmesi üzerinde 13 yıldır diyaliz tedavisi gören Adil Bedir, Özbek asıllı eşi Süreyyo Mamarsulova'nın verdiği böbrekle ikinci kez hayat buldu. Bedir, "Geçen sene kızımız doğdu. Bir gün otururken, eşim bana, 'Sana böbreğimi verirsem düzelebilirsin' dedi. Akdeniz Üniversitesi'ne gelerek ikinci naklimi oldum" dedi.

HERKES ORGAN BAĞIŞLASIN

Adil Bedir "Çok mutluyum. Çok güzel bir duygu. İkinci kez hayatım oldu. Her şeyim düzeldi çok şükür. Buradan çıktıktan sonra kızıma kavuşmak istiyorum" diye konuştu.

Diyaliz nedeniyle zor zamanlar yaşadığını anlatan Adil Bedir, "13 yıldır su içmiyordum. Şu anda doya doya su içiyorum. Tamamen iyileştikten sonra her istediğimi yapabileceğim. Herkes organlarını bağışlasın, herkes hayat bulsun. Yeniden küllerinden doğsun" sözleriyle duygularını anlattı.

Süreyyo Mamarsulova Bedir (32) 3 yıldır evli olduğu eşine böbreğini verdiğini belirterek, "8 aylık bir kızımız var. Evlenirken hastalıkta, sağlıkta beraber geçireceğimize söz verdik. Sözümüzde durduk" dedi.

Etiketler : burdur böbrek yetmezliği böbrek nakli organ bağışı adil bedir
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