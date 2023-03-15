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15 Mart 2023 Çarşamba 17:47:00 - Güncelleme:15 Mart 2023 Çarşamba 17:47:00

Hayat kurtaran sevgi

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki ilk deprem öncesinde havlayan köpek "Şila", sahibi Murat Kara ve ailesinin Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağır hasar alan evlerinde afete uyanık yakalanmalarını ve dairelerinden hızlıca çıkmalarını sağladı.

Kara da 'Canborcum var' dediği Şila'yı bir an olsun yanından ayırmıyor. Sakarya Mahallesi Yuvam Sitesi'ndeki dairesinde saat 04.17'deki depremde ağır hasar oluşan ve binaları için "acil yıkım" kararı verilen 30 yaşındaki Murat Kara, babası, annesi ve kardeşiyle çadır kentte yaşamaya başladı. Kara, yaşamını sürdürdüğü çadır kente, depremden hemen önce havlayarak kendisini ve ailesini uyandıran Belçika Malinois cinsi köpeği "Şila"yı da götürdü. "Şila"yı, depremin ilk şokunu atlattıktan bir süre sonra sıkışan kapıyı kırarak girdiği dairesinden kurtaran Kara, köpeğini bir an bile yanından ayırmama kararı aldı. Murat Kara'nın can dostu "Şila", ilçede AFAD koordinesinde kurulan çadır kentte gün boyunca beraber oynadığı çocukların yüzünü güldürerek depremzedelerin "maskotu" haline geldi. - "Normalde evde havlamazdı" Kara, AA muhabirine, can dostu için çadır kentte görevli askerlerle ahşap kulübe yaptıklarını söyledi. Deprem gecesi köpeği sayesinde uyandığını belirten Kara, "Köpeğim normalde evde havlamazdı. O gece kaldığı odadan yüksek sesle havlamaya başladı. Bir şey olduğunu düşünüp yanına gitmek istediğim sırada depreme yakalandık. Evde bağrışmalar oldu, aileme ulaşmaya çalıştım. Sarsıntı biraz azalınca aşağıya indik." diye konuştu. Kara, panikle evden çıkmaya çalıştıkları için köpeğinin odasında kaldığını ifade ederek, "Bizi uyandıran asıl kahramanımız köpeğimin yanımızda olmadığını fark edince tekrar yukarı çıktım. Deprem nedeniyle sıkışan kapı açılmıyordu. Kapıyı kırıp köpeğimi aldım ve aşağıya indim. Allah kimseye yaşatmasın, çok zor ve üzücü bir durum. O an hiçbir şey düşünemiyorsunuz." dedi. Can dostunun sadece kendisinin değil diğer afetzedelerin de neşe kaynağı olduğunu anlatan Kara, çocukların kısa zamanda "Şila"ya alıştığını dile getirdi.

Etiketler : kahramanmaraş köpek şila

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