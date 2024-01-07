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07 Ocak 2024 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:07 Ocak 2024 Pazar 07:30:00

Hayat kurtaran bağış

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Motosiklet kazasında bacağı ampute olan Sadık Yeşil sonrasında siroz hastalığı ile mücadeleye başladı. Nakil bekleyen ve şuur kaybı yaşayan Yeşil'e yine motosiklet kazasında hayatını kaybeden bir gencin karaciğeri nakledildi. 63 yaşındaki Yeşil ikinci hayatına başladı.

ÇOCUKLARI KİLODAN ÖTÜRÜ VEREMEDİ

Denizli'de yaşayan 63 yaşındaki Sadık Yeşil, 30 yıl önce motosiklet kazasında ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yeşil'in sol bacağı ampute edildi. Uzun süren tedavisinin ardından bazı şikayetleri artan Yeşil'e, siroz teşhisi konuldu. Hastalığı ilerleyen Yeşil'e iki çocuğu ve damadı karaciğerinden parça vermek için tetkik yaptırdı.

Tahlillerde damadının dokuları uyumlu çıkmayan, iki çocuğu da kilolu olduğundan nakil yapılamayan Yeşil'in tedavisine bir süre hastanede devam edildi.

BİR GECE ÇALAN TELEFONLA ÖĞRENDİLER

Babasına can olabilmek için sıkı diyete giren oğlu Tuncay Yeşil, 50 günde 11 kilo verdi. Yeşil, kilo vermek için mücadele ederken Sadık Yeşil'in bir gece çalan telefonla hayatı değişti. Antalya'da motosiklet kazasında ağır yaralanan 20 yaşındaki E.P, hastanedeki 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti ve gencin beyin ölümü gerçekleşti, ailesi çocuklarının organlarını bağışladı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ekibi, gencin karaciğerini Yeşil'e nakletti. Tedavisi süren Yeşil, "İkinci hayatıma başladım" dedi.

Etiketler : denizli organ bağış
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