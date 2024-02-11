Hatay'da prefabrik çarşıya taşınan depremzede esnaf geleceğe umutla bakıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Armutlu Mahallesi'nde, Valilikçe 197 iş yerinin yer aldığı alışveriş merkezi yapıldı.

Atatürk Alışveriş Merkezi adı verilen çarşıda, dış ticaret, gıda, PTT şubesi ve Kızılay ofisinin yanı sıra sanat atölyesi, kuaför gibi birçok sektörde faaliyet gösteren iş yeri bulunuyor.

Ticari faaliyetlerini çarşıda sürdüren esnaf, geleceğe umutla bakıyor.

Çocuk oyun alanı, süs havuzu, bekleme ve dinlenme yerleri gibi sosyal donatıların olduğu çarşının meydanında da kentin simge yapılarının mozaik sanatıyla işlendiği "İyileştiren Saatler" adıyla saat yer alıyor.

KALICI İŞ YERLERİ YAPILINCAYA KADAR HİZMET EDECEK



Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat depremlerinin birinci yılında yaraları sarmak ve kentin ticaret hayatına katkı sağlamak amacıyla Atatürk Alışveriş Merkezi'nin açılışını yaptıklarını söyledi.

Çarşının 3 bağımsız bölümden oluştuğunu belirten Masatlı, buradaki iş yerlerinin 160'ını 24 metrekare, 37'sini ise 48 metrekare olarak planladıklarını ifade etti.

Masatlı, iş yerlerinin taksiminin, hak sahipliğine göre kura usulüyle yapıldığını kaydederek, "İstihdama katkı sağlayan ve 5'ten fazla tam zamanlı çalışanı olanlara 48 metrekare iş yerlerinden verdik. Kalıcı iş yerlerimiz yapılıncaya kadar prefabrik iş yerlerimiz vatandaşlarımıza hizmet edecek. Buralar esnafımıza hizmet edip onların güzel kazançlar sağlamasına vesile olacak. Esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum." diye konuştu.

Çarşıda dış ticaret ofisi olan 69 yaşındaki Yılmaz Kirkizoğlu da Atatürk Alışveriş Merkezi'ne taşınmanın işlerini de olumlu etkilediğini aktardı.

Çarşının imkanlarına ve merkezi konumuna dikkati çeken Kirkizoğlu, "Eskiye göre daha avantajlı, daha geniş bir yer. Düşük çaplı da olsa ihracatımız devam ediyor. Antakya'yı en iyi şekliyle hep beraber ayağa kaldıracağız." dedi.

"GELECEKTEN UMUTLUYUZ"

Çarşının 67 yaşındaki künefecisi Abdullah Cuci ise Valiliğin destekleriyle ticari faaliyetlerine yeniden döndüklerini belirtti.

İşlerinin iyi olduğunu aktaran Cuci, "Gelecekten umutluyuz. Burası bizim memleketimiz, bırakıp gidemedik. Hiçbir yere de gitmeyeceğiz. İnşallah devletimizle mülki amirlerimizle Hatay'ı ayağa kaldıracağız. Çok şükür bir sıkıntımız yok, iyiyiz. Hayat devam ettiği için iyi olmak zorundayız." sözlerini sarf etti.

Depremde stüdyosu ve ofisi yıkılan yerel medya sahibi Sadullah Ergin de çarşıda yeniden faaliyetlerine başladıklarını vurgulayarak, "Allah devletimize zeval vermesin. Hepimiz hayata tutunma, ekmeğini çıkarma noktasında çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.