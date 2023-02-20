VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kilis Valiliği: İlimiz genelinde can kaybı bulunmamakta
Ağrı'da eğitime kar engeli
Hatay'da depremin ardından iş yeri çöktü
Bosna Hersek'te depremden etkilenen çocuklar için oyuncak kampanyası başlatıldı
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 8 asker yaralandı
6,4'lük deprem sonrası köprü 10 santimetre çöktü
Bakan Kirişci: Baraj güvenliğini tehdit eden bir durum bulunmuyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Kasıtlı dezenformasyon faaliyeti yürütülmektedir
Osmaniye'de boşaltılan 2 katlı binanın bir bölümü yıkıldı
Mersin'de okullar 1 gün tatil edildi
Erzincan'da gönüllülerin ürettiği uyku tulumları depremzedelere gönderiliyor
Depremzede 1286 çocuk ailelerine teslim edildi!
Antakya'da iki bina yıkıldı: Enkazdaki 3 kişi aranıyor
Çavuşoğlu ile Azerbaycanlı mevkidaşı, Hatay merkezli deprem sonrasında telefonda görüştü
Bakan Soylu: Hatay'da 6,4'lük depremde 3 can kaybı var
Almanya'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
Bakanlar Akar ve Koca depremi Hatay'da yaşadılar
Hatay merkezli depremde bir kişi hayatını kaybetti
Gana'dan depremzedeler için 17 ton yardım malzemesi gönderildi
Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 9 bin 385 hasta taburcu edildi
İzmir'de 8 okulun tahliyesine karar verildi
Emine Erdoğan'dan Hatay'daki depremlere ilişkin paylaşım
Hatay merkezli depremler Karaman'da da hissedildi
"Hatay'daki depremin ardından 20 artçı sarsıntı yaşandı!"
20 Şubat 2023 Pazartesi 22:45:00 - Güncelleme:20 Şubat 2023 Pazartesi 22:45:00

Hatay merkezli depremde bir kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

ABONE OL

Hatay'da akşam saatlerinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Hatay'da enkaz altında kalan Vahit Başman hayatını kaybetti.

Hatay'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde Küçükdalyan Mahallesi'nde bazı evler yıkıldı. Enkaz altında kalan bir kişi hayatını kaybederken, bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Hatay'da yaşanan 6.4'lük depremde Küçükdalyan Mahallesi Defne Sokak'ta bazı binalar yıkıldı. Enkaz altında kalan Vahit Başman hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Başman'ın cenazesi ekiplerce enkazdan çıkartıldı. Polis ekipleri, gözyaşlarına boğulan Başman'ın ailesini teselli etmeye çalıştı.

Bölgede başka evlerin de yıkıldığı görüldü. Arama kurtarma ekipleri, enkazlarda çalışma başlattı. Bu sırada bir enkazda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Etiketler : hatay deprem arama kurtarma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX