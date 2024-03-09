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09 Mart 2024 Cumartesi 07:57:00 - Güncelleme:09 Mart 2024 Cumartesi 07:57:00

Hastane odasında üniversiteye hazırlık

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde lösemi tedavisi gören İlayda Öztürkçü, gönüllü öğretmenlerin hastanede verdiği eğitimle üniversite sınavına hazırlanıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde lösemi tedavisi gören 12. sınıf öğrencisi İlayda Öztürkçü, gönüllü öğretmenlerin hastanede verdiği eğitimle üniversite sınavına hazırlanıyor. Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan genç kız iki yıldır lösemi tedavisi görüyor.

Hafta içi her gün Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne gelen gönüllü öğretmenler, verdikleri eğitimle İlayda'nın üniversite sınavına hazırlanmasına yardımcı oluyor. Genç kız, sağlığına kavuşup, üniversiteyi kazanarak hayalini kurduğu İngilizce öğretmenliği için ilk adımı atmak istiyor. İlayda Öztürkçü, "Beni en çok üzen okulumdan uzak kalmaktı. Okulunu çok seven bir öğrenciyim. Hastalığımı öğrendiğimde doktoruma 'Burada okula devam edebilir miyim?' diye sordum. 'Okulundan asla geri geri kalmayacaksın.' dedi. Öyle de oldu. Derslerime çalışıyorum. Haziranda üniversite sınavına gireceğim. Başarı elde etmeyi hedefliyorum. İngilizce öğretmeni olmak istiyorum. Aynı zamanda KPSS'ye de hazırlanıyorum. Okulumu bırakmadım. Devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Anne ve babasının bu süreçte en büyük destekçisi olduğunu vurgulayan Öztürkçü, "Tedavi saatleri dışında ders çalışıyorum. Gönüllü öğretmenlerimin yardımıyla konuları bitirmeye çalışıyorum. Hastalığı ikinci kez yenip tekrar umut olacağım. Hastanenin sağladığı internetten faydalanarak ders videolarını izliyorum. Yapamadığım soruları öğretmenlerimle çözüyorum. Herkes yardımcı oluyor." dedi.

"TEDAVİYE GÜZEL CEVAP VERİYOR"

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi ve Çocuk Hematoloji, Onkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamuran Karaman, ikinci kez tedavi gören İlayda'nın sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade etti.

İlayda'nın derslerden geri kalmaması için çalışma yaptıklarını dile getiren Karaman, şöyle konuştu:

"Uzun süre tedavi görmesi gerektiği için okulundan ayrılmak zorunda kaldı. Öğretmenleriyle yaptığımız görüşmelerde derslerinin gayet iyi olduğunu öğrendik. İngilizce öğretmeni olmak istiyor. Öğretmen olup lösemili çocuklara gönüllü yardım edeceğine inanıyoruz. Tedavisinde sona doğru yaklaşıyoruz. Gönüllü öğretmenlerimize ve personelimize teşekkür ederim."

"ÇOCUKLARIMI OKUTMAYA ÇALIŞIYORUM"

Anne Şükran Öztürkçü de 4 kızı olduğunu belirterek, "En büyükleri İlayda. Çocuklarımı okutmaya çalışıyorum. Sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. Aynı zamanda eğitiminden de geri kalmıyor. Gönüllü öğretmenler her gün buraya gelerek kızıma ders anlatıyor. Bize yadım etmeye çalışıyorlar. Herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Etiketler : van lösemi ilayda öztürkçü
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