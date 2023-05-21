Hastane duvarlarını renklendiren kalpler

Yalova Güzel Sanatlar Lisesi'nin gönüllü öğrencileri, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinin koridorlarının duvarlarını, sanatın iyileştirici gücünden esinlenerek çeşitli masal ve çizgi film karakterlerinin resimleriyle donatıyor. Çalışmaların devam ettiği hastanede Okul Müdürü Haydar Kılıç, öğrencilerin kardeşlik, dostluk, yardımseverlik gibi duygularını geliştirmek amacıyla bu sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

