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21 Mayıs 2023 Pazar 16:30:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2023 Pazar 16:30:00

Hastane duvarlarını renklendiren kalpler

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Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinin koridorlarının duvarları çeşitli masal ve çizgi film karakterlerinin resimleriyle donatıldı.

Yalova Güzel Sanatlar Lisesi'nin gönüllü öğrencileri, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinin koridorlarının duvarlarını, sanatın iyileştirici gücünden esinlenerek çeşitli masal ve çizgi film karakterlerinin resimleriyle donatıyor. Çalışmaların devam ettiği hastanede Okul Müdürü Haydar Kılıç, öğrencilerin kardeşlik, dostluk, yardımseverlik gibi duygularını geliştirmek amacıyla bu sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Etiketler : yalova güzel sanatlar lisesi gönüllü yalova eğitim ve araştırma hastanesi resim
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