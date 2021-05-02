Hastane bahçesinde okuma çabası

Hastane bahçesinde okuma çabası10 yaşındaki Cennet Medine Günendi, Muğla'nın Milas ilçesinde ailesiyle birlikte konargöçer bir yaşam sürdürüyor. İlçedeki Sodra Dağı'nın eteklerine kurdukları çadırda yaşayan 4. sınıf öğrencisi Cennet, Milas Devlet Hastanesi kantinin internetini kullanarak canlı derslere katılıyor. Okuma azmiyle takdir toplayan Cennet, "Zorluklar ve imkansızlıklar beni yıldırmayacak" dedi. Keçilerle ilgilenirken ve ailesine yardım ederken ders çalışmayı ihmal etmediğini anlatan Günendi, "Hem derslerimden geri kalmamak hem de veteriner hekim olma hayalimi gerçekleştirmek için elimden geleni yapıyorum. Bu şartlarda zor olduğu biliyorum ama okuma azmimi kaybetmeyerek ailemi gururlandırmak istiyorum. Zorluklar ve imkansızlıklar beni yıldırmayacak." diye konuştu.



Cennet Medine'nin babası Kadir Günendi ise geçim kaynakları olan keçilerini otlatmak için yazın Denizli'de yüksek kesimlere çıktıklarını, kış aylarında ise Muğla'nın rakımı düşük dağ eteklerinde konakladıklarını dile getirdi.



Ömürlerinin dağlarda geçtiğini vurgulayan Günendi şöyle konuştu:

"Yaz kış Denizli-Muğla hattında keçilerimizin peşinde konargöçer yaşıyoruz. Kızımız Cennet, okumaya çok hevesli. Yörük kızı olduğu için direnci, azmi, mücadele gücü yüksek. Onun herkese örnek olması bizi mutlu ettiği kadar gururlandırıyor. Kızımızın okuması için elimizden geleni yapıyoruz. Bazen internetimiz yetmiyordu, hastane yetkililerinden rica ettim. Sağ olsun, onlar da kabul etti. Kızım internet kesintisi olmadan rahatça kantinde derslerine katılıyor. Bulunduğumuz yerlerde telefondan bağlantı olduğunda zaman zaman sıkıntı yaşıyorduk."