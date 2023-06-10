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10 Haziran 2023 Cumartesi 07:17:00 - Güncelleme:10 Haziran 2023 Cumartesi 07:17:00

Hastalık Anneliğe Engel Olamadı: Umutları Kanseri de Yendi

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37 yaşındaki Sema Günalay'a hamileliğinin 7. ayında meme kanser teşhisi konuldu. Umudunu kaybetmeyen genç kadın kemoterapi süreci devam ederken bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadı.

37 yaşındaki Sema Günalay'a hamileliğinin 7. ayında meme kanser teşhisi konuldu. Umudunu kaybetmeyen genç kadın kemoterapi süreci devam ederken bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadı.

İKİNCİ EVREDE FARK EDİLDİ

İzmir'de yaşayan ve gebeliğinin 7. ayında memesinde kitle fark eden Sema Günalay (37), kitlenin hızla büyümesiyle hastaneye başvurdu. 2. evre meme kanseri teşhisi alan Günalay'a hamileyken kemoterapi uygulandı, kafa derisi soğutma sistemi sayesinde tek bir saç teli bile dökülmeden tedavi oldu. 4 ay önce Deniz adında erkek bebeği dünyaya getiren anne, son kemoterapisine girerken gözyaşlarını tutamadı.

'ENGEBELİ YOLLARI GEÇTİK'

Sema Günalay, "Teşhis konulunca hemen kemoterapiye başladık ama bizim için kötü bir dönemdi. Hem hamileliğin olması hem de çocuğuna zarar gelir mi düşüncesi beni korkutuyordu ama öyle iyi doktorlara denk geldim ki onlar sayesinde bebeğime şükürler olsun bir şey olmadı. Ben de çok iyiyim ve bugün son kemoterapimi aldım" dedi. Eşi Serdal Günalay da "Engebeli yollar var ama sonrasında Allah'ın izniyle ve moralle atlatılıyor. Zor bir süreç ama çok şükür artık sonuna geldik" diye konuştu.

Etiketler : Sema Günalay Serdal Günalay kanser bebek
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