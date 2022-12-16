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16 Aralık 2022 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:16 Aralık 2022 Cuma 16:00:00

Hasta öğrenciye evde gönüllü eğitim

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Aksaray'da sınıf öğretmeni Mustafa Özgür Koçak, lenfoma teşhisi konulan 8 yaşındaki öğrencisi Talha Mutlu'ya iki yıldır evinde eğitim veriyor.

Öğrencisinin derslerinin yanı sıra spordan sanata, müzikten güncel konulara ve kişisel gelişimine kadar her şeyiyle ilgilenen Koçak, çocuğun moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için de elinden geleni yapıyor. Koçak, 25 yıldır mesleğini severek yaptığını, öğrencilerinin hayatına dokunmayı sevdiğini söyledi. Talha'nın durumundan haberdar olunca hemen ailesiyle görüştüğünü aktaran Koçak, "Talha okula gidebilseydi, benim sınıfımda arkadaşlarıyla eğitim görüyor olacaktı. Ailesi evde eğitim alması yönünde başvurusunu yaptıktan sonra dilekçemi verip gönüllü olarak Talha'nın öğretmeni oldum. Evde eğitimi severek yapıyorum. Talha ile zamanımızın çoğu ders işleyerek geçiyor. Bazen de sohbet ediyor, gülüyor, eğleniyoruz. Elimden geldiğince her konuda yardımcı olmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Koçak, Talha'nın, tedavisi tamamlanınca arkadaşlarıyla birlikte sınıfta eğitim alabilmesi için mücadele verdiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Haftanın 4 günü toplam 10 saat ders işliyoruz. Saat 19.00'da derse başlıyor, duruma göre devam ediyoruz. Talha ile organik bir bağımız oldu. Aile de beni kabullendi. Bu ailenin içinde olmak beni mutlu ediyor. Talha bazen okulu ve arkadaşlarını soruyor, ben de anlatıyorum. Kendisi Öğretmenler Günü'nde beni ziyaret ederek, sınıf ortamımızı da gördü. İnşallah, doktor amcaları okula gidebilir dediğinde, o da koşa koşa gelecek. Bizim birinci vazifemiz vicdanlı, merhamet sahibi, vatanına milletine karşı sorumlu bireyler yetiştirmek. Bir çocukla bağ kurmak ve onun ilk öğretmeni olabilmek yaşanabilecek en güzel duygu. Talha'mızın özel durumu bizi biraz daha fazla bağlıyor. Bu yıl geçen yıla göre çok daha yakınız. Birbirimizi görmediğimiz zaman özlüyoruz. Aramızdaki bağ, anlatılmaz yaşanır. Talha benim bir şansım oldu."

Talha Mutlu ise birinci sınıftan beri öğretmeninin eve geldiğini, bu durumun da kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi. Türkçe, matematik ve hayat bilgisi gibi dersleri işlediklerini anlatan Mutlu, "Bazen defterime yazılar yazıyoruz. Derslerime eksiksiz çalışıyorum. Gülüyoruz, konuşuyoruz böyle geçiyor derslerimiz. Matematik dersinde toplamayı bile öğrendim, üç basamaklı rakamları toplayabiliyorum. Türkçe okuma etkinlikleri yapıyoruz. Öğretmenimi çok seviyorum, hiç gitmesini istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : hasta öğrenci gönüllü eğitim
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