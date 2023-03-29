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29 Mart 2023 Çarşamba 20:33:00 - Güncelleme:29 Mart 2023 Çarşamba 20:33:00

Hasarlı binadan kopan beton parçası başına düşen kişi yaşamını yitirdi

Kaynak: AA

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Osmaniye'de kaldırımda yürüyen kişi, 6 Şubat'taki depremlerde hasar alan binadan fırtına nedeniyle kopan beton parçasının kafasına düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Mehmet Nazif Yaşar'ın başına, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören binadan fırtına nedeniyle kopan beton parçası düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, Yaşar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Yaşar'ın cesedi, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Etiketler : Osmaniye Hasarlı bina deprem

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