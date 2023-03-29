Hasarlı binadan kopan beton parçası başına düşen kişi yaşamını yitirdi
Kaynak: AA
Osmaniye'de kaldırımda yürüyen kişi, 6 Şubat'taki depremlerde hasar alan binadan fırtına nedeniyle kopan beton parçasının kafasına düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Mehmet Nazif Yaşar'ın başına, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören binadan fırtına nedeniyle kopan beton parçası düştü.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, Yaşar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Yaşar'ın cesedi, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
- Antalya'da depremzedelerin bulunduğu araç şarampole devrildi: 3 ölü, 1 yaralı
- Hasarlı binadan kopan beton parçası başına düşen kişi yaşamını yitirdi
- Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
- Adana'da art arda 3 deprem
- Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı
- Kıyafet Sepeti dünyadaki yükselişini hızla sürdürürken dünyaca ünlü markaların ilgi odağı oldu