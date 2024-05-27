Hangi besinler şişkinliğe iyi gelir?

Önemli bir sindirim problemi olan mide şişkinliği; yiyeceklerle yutulan hava miktarı, bazı yüksek lifli gıdalar, hareketsiz yaşam tarzı ve yoğun strese maruz kalmak gibi nedenlerle ortaya çıksa da doğal yöntemlerle iyileşmesi mümkündür. Bu doğal yöntemler arasında muz, elma, salatalık, böğürtlen, çilek, yoğurt gibi besinler bulunmaktadır.