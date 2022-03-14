Hamileyken bir ay sonra yine hamile kaldı

Hamileyken bir ay sonra yine hamile kaldı

İzmir Urla'da yaşayan Ender ve Sevinç Çelik çifti, 2017 yılında ikinci bebeklerinin doğmasını beklerken hastane kontrolünde bir sürprizle karşılaştı. Kontrolde annenin farklı bir yumurtasında yeniden döllenme olduğu ve ikinci kez hamileliğin başladığı ortaya çıktı.

Şaşkına dönen Çelik çifti, yaşanan duruma 'süperfetasyon' adı verildiğini ve dünyadaki 12. vaka olduklarını öğrendi. Poyraz ve Ayaz ismindeki bebeklerini 6 Ekim 2017'de dünyaya getiren Sevinç Çelik, Lina isimli ilk çocuğu ile birlikte süperfetasyon bebeklerini de büyüttü.

Sevinç Çelik, "Bir aylık hamileyken tekrar hamile kaldığımı öğrendim. Ben ilk Poyraz'a hamile kalmıştım. İkisi de aynı gün doğdu. Ayaz 20 gün kuvözde kaldı. Ayaz'ın gelişimi Poyraz'a göre daha geride" diye konuştu.

