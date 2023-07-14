Hakkari'de omurgası kırılan bir kişi, ambulans helikopterle Van'a gönderildi

Hakkari'de omurgası kırılan bir kişi, ambulans helikopterle Van'a gönderildi

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik kazasında omurga kırığı oluşan 36 yaşındaki Nurullah Karaköse, Yüksekova Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karaköse, muayenesini yapan doktorun talebi üzerine, ileri tetkik ve tedavisi için helikopter ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.