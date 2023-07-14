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Hakkari'de omurgası kırılan bir kişi, ambulans helikopterle Van'a gönderildi
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14 Temmuz 2023 Cuma 21:55:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2023 Cuma 21:55:00

Hakkari'de omurgası kırılan bir kişi, ambulans helikopterle Van'a gönderildi

Kaynak: AA

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşanan trafik kazasında omurgası kırılan kişi, ambulans helikopterle Van'a gönderildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik kazasında omurga kırığı oluşan 36 yaşındaki Nurullah Karaköse, Yüksekova Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karaköse, muayenesini yapan doktorun talebi üzerine, ileri tetkik ve tedavisi için helikopter ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Etiketler : trafik kazası omurga kırığı ambulans helikopter Hakkari
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