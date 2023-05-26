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26 Mayıs 2023 Cuma 22:00:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2023 Cuma 22:00:00

Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: AA

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Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucu ilçe kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda, uçaksavar silahı ve sehpası, bu silaha ait 4 namlu, 12,7 milimetrelik 1310 mühimmat, doçka yedek namlusu, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 12 şarjör, 2 el bombası, 14,5 milimetrelik 2 bin doçka mühimmatı, 7,62 milimetrelik 3 bin 276 biksi makineli tüfek fişeği, 50'lik 5 uçaksavar mayonu ve 100'lük biksi mayonu ele geçirildi.

Etiketler : Hakkari silah ve mühimmat Operasyon
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