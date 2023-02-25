Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Kadersel olumlu gelişmeler gündemde

26 Şubat günü Güneş ile ay düğümleri arasında olumlu etkileşim var. Kadere ait olumlu gelişmeler gündemde olacak. Kendinizi gerçekleştirmek için ideal bir gün olacak. Hayatınıza yeni bir yön vermek için inisiyatif kullanabilirsiniz. Hayatınızdaki erkek figürlerinden destek görebilirsiniz. Kariyerinize ilişkin olarak başarı fırsatları karşınıza çıkabilir.



YILIN EN İYİSİ

2 Mart günü Venüs ile Jüpiter aynı hizada olacaklar. Yılın en olumlu günlerinden birini yaşarken pek çok konuda kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Sevdiklerinizle bir araya gelebilir, harika vakit geçirebilirsiniz. Hayata umut dolu gözlerle bakmanız mümkün olacak. Risk alarak yeni atılımlar yapabilirsiniz. Yeni bir sosyal çevreye girebilirsiniz. Yaratıcılığınızı rahatlıkla ortaya koyabilirsiniz. Maddi fırsatlar da karşınıza çıkabilir. Yatırım yapabilirsiniz. Ancak aynı gün Merkür ile Satürn de aynı hizada olacağı için, aldığınız kararları gerçekçi temellere oturtun. Korkularınızı aşın ve yeni bir düzen oluşturmak için cesur olun. Gerekli sorumlulukları alın, hedefinize disiplinli olduğunuzda ulaşacağınızı unutmayın. Üzerinizdeki ölü toprağını atın. Bu sayede kalıcı adımlar atabilirsiniz. Hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Daha önceden çözmediğiniz sorunları kalıcı olarak çözüme ulaştırabilirsiniz.

UNUTKAN VE DALGIN

3 Mart günü Merkür balık burcuna geçecek. 19 Mart gününe kadar ilham, yaratıcılık ve sezgisel olma hali pik noktasına çıkacak. Alacağınız kararlarda kalbinizin sesini dinleyin. Ancak gerçeklerden tamamen kopmayın. Hayatınızdaki alma verme dengesini sağlayın. Zihinsel yaralarınızı sarmak ve tedavi görmek için ideal bir süreçte olacaksınız. Unutkanlık ve dalgınlık karşısında önlem almayı ihmal etmeyin. Kendinizi ve başkalarını kandırmayın. Kötü karma yaratanlar bedel öder unutmayın. Akışta olun, hayatı geniş perspektiften gözlemleyin. hak edenler ile barışın, küs kalmayın. hak etmeyenleri hayatınızdan yolcu edin. Bu hafta şans sizden yana olsun.

27 ŞUBAT - 5 MART HAFTASI

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ

Sevgili Koçlar genel olarak son haftalara kıyasla daha iyimser etkiler yaratacak bir haftaya girmektesiniz. Bireysel isteklerinizi gerçekleştirmek adına sizi memnun edecek fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. İş veya duygusal yaşamınızda şans sizden yana olacaktır. Haftanın ortasında sosyal çevreniz içerisinde kontrol dışı gelişebilecek olaylar ön plana çıkabilir. Böyle bir durumda plansız, organize olmadan olayları kontrol altına almaya çalışmamalısınız. Akılcı yaklaşım sergilemek en doğrusu olacaktır. Haftanın sonuna doğru Merkür burç değiştirerek odağınızı iç dünyanıza çevirecektir. Kendinizle baş başa kalıp, hayatınızı gözden geçirme ihtiyacı hissedebilirsiniz.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA

Sevgili Boğalar genel olarak son haftalara kıyasla daha iyimser etkiler yaratacak bir haftaya girmektesiniz. Zorluk çektiğiniz işlerinizin yoluna girmeye başlamasıyla endişelerinizden uzaklaşmaya başlayabilirsiniz. Kontrol dışında gelişen durumlara müdahale etme konusunda şans sizden yana olacaktır. Haftanın ortasında iş yerinde üstlerinizle aranızdaki ilişkiyi ilgilendiren konular ön plana çıkabilir. Böyle bir durumda sadece gerekli konulara konsantrasyon sağladığınızı ve bu sayede istikrarlı çalışabildiğinizi göstermelisiniz. Haftanın sonuna doğru Merkür burç değiştirerek odağınızı geleceğe yönelik idealleriniz üzerine çevirecektir. Bu anlamda çevrenizdeki güvenilir kişilerle fikir alışverişinde bulunmak isteyebilirsiniz.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER

Sevgili İkizler genel olarak son haftalara kıyasla daha iyimser etkiler yaratacak bir haftaya girmektesiniz. Yakın arkadaşlarınızla birlikte katılacağınız organizasyonlar keyfinizi yerine getirebilir. Aynı zamanda yeni insanlarla tanışma konusunda şans sizden yana olacaktır. Haftanın ortasında yurtdışı bağlantılı işlerinizi veya eğitim programınızı ilgilendiren konular ön plana çıkabilir. Böyle bir durumda araştırmanızı detaylıca yapmaya özen göstermelisiniz. Haftanın sonuna doğru Merkür burç değiştirerek odağınızı geleceğe dair olan hedeflerinizin üzerine çevirecektir. Aklınızdaki fikirleri gerçeğe döndürmek adına harekete geçebilirsiniz.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ

Sevgili Yengeçler genel olarak son haftalara kıyasla daha iyimser etkiler yaratacak bir haftaya girmektesiniz. Üstlerinizden alacağınız destekle kariyerinizi geliştirmek adına cesur adımlar atabilirsiniz. Yeni imkanlar yakalama konusunda şans sizden yana olacaktır. Haftanın ortasında ortaklaşa yaptığınız işlerinizi veya sağlığınızı ilgilendiren durumlar ön plana çıkabilir. Böyle bir durumda karamsarlıktan uzak şekilde sabırla olayları yönetmelisiniz. Haftanın sonuna doğru Merkür burç değiştirerek odağınızı uzaklara çevirecektir. Uzaktan yapılacak bir eğitim programına katılmak isteyebilir veya uzak akrabalarınızdan beklediğiniz haberi tamda bugünlerde alabilirsiniz.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN

Sevgili Aslanlar genel olarak son haftalara kıyasla daha iyimser etkiler yaratacak bir haftaya girmektesiniz. Yabancılarla yaptığınız işler sayesinde yeni kazanç kapıları aralayabilirsiniz. Ayrıca hukuksal konularda veya danışmanlık alma konusunda şans sizden yana olacaktır. Haftanın ortasında eşinizle, sevgilinizle veya ortaklık kurduğunuz kişiyle ilgili konular ön plana çıkabilir. Böyle bir durumda aranızda pürüz yaratan bir konu varsa,

yanlış anlaşılma endişesiyle düşüncelerinizi saklamamalısınız. Tersi durumda konu çözümsüz kalabilir. Haftanın sonuna doğru Merkür burç değiştirerek odağınızı maddi konulara çevirecektir. Dış kaynaklardan elinize geçecek imkanları nasıl değerlendireceğiniz konusunda araştırmalara başlayabilirsiniz.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK

Sevgili Başaklar genel olarak son haftalara kıyasla daha iyimser etkiler yaratacak bir haftaya girmektesiniz. Ortaklaşa işler veya eşinizin maddi desteği aracılığı ile kazancınızı arttırma fırsatı yakalayabilirsiniz. Dış kaynaklardan gelebilecek imkanlar konusunda şans sizden yana olacaktır. Haftanın ortasında rutin düzeninizde oluşacak değişiklikler ön plana çıkabilir. Böyle bir durumda yoğun bir iş temposuna girebilir, çalışma arkadaşlarınızla birlikte bir süre mesai yapma durumunuz oluşabilir. Haftanın sonuna doğru Merkür burç değiştirerek odağınızı özel hayatınız üzerine çevirecektir. Eşiniz veya sevgiliniz ile ileriye dönük planlar oluşturmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca bir davanız varsa, bugünlerde sonuçlanabilir.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ

Sevgili Teraziler genel olarak son haftalara kıyasla daha iyimser etkiler yaratacak bir haftaya girmektesiniz. Partnerinizin ikiniz adına kurgulayacağı plan sayesinde duygusal hayatınız yeniden renklenebilir. Aşktan, sevilmekten yana şans sizden yana olacaktır. Haftanın ortasında çocuklarınızla ilgili konular ön plana çıkabilir. Böyle bir durumda derslere konsantre olamama sorunu yaşanırsa, birlikte çalışmalar yaparak kendisine destek vermeniz gerekebilir. Haftanın sonuna doğru Merkür burç değiştirerek odağınızı günlük rutinleriniz üzerine çevirecektir. Kendinizi yeni bir ekip çalışması içerisinde bulabilir, hatta alt pozisyonunuzda çalışan kişilere eğitim verme durumunuz bile oluşabilir.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP

Sevgili Akrepler genel olarak son haftalara kıyasla daha iyimser etkiler yaratacak bir haftaya girmektesiniz. Uzun zamandır var olan sağlık sorununuzu bugünlerde şifalandırabilirsiniz. Günlük yaşamınıza yeni bir düzen getirme konusunda şans sizden yana olacaktır. Haftanın ortasında ev yaşantınızı veya ailenizi içine alan konular ön plana çıkabilir. Böyle bir durumda yanlış anlaşılma korkusuyla ebeveynlerinizden düşüncelerinizi saklamadan hareket etmeye çalışmalısınız. Haftanın sonunda Merkür burç değiştirerek odağınızı duygusal hayatınıza çevirecektir. Yeni biriyle sosyal medya üzerinden tanışıp konuşmaya başlayabilir veya sevgilinizle küçük kaçamak planları geliştirmeye başlayabilirsiniz.

YAY VE YÜKSELEN YAY

Sevgili Yaylar genel olarak son haftalara kıyasla daha iyimser etkiler yaratacak bir haftaya girmektesiniz. Özel hayatınızı canlandırmak adına yeni arayışlar içerisine girebilir, bu doğrultuda farklı aktiviteler yapmaya yönelebilirsiniz. Aşktan ve sosyalleşmeden yana şans sizden yana olacaktır. Haftanın ortasında alım satım gibi ticari konularla ilgilenme, kısa bir eğitim veya seyahat planı oluşturma isteği ön plana çıkabilir. Böyle bir durumda seçiminizi yapmadan önce detaylı bir araştırma yapmaya özen göstermelisiniz. Haftanın sonunda Merkür burç değiştirerek odağınızı ailevi konulara çevirecektir. Ailenizi istediğiniz değişikliklere ikna edebilir, bu sayede kendinize yeni bir yaşam alanı yaratma kararı alabilirsiniz.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK

Sevgili Oğlaklar genel olarak son haftalara kıyasla daha iyimser etkiler yaratacak bir haftaya girmektesiniz. Ev içerisinde dekorasyon değişimi yapma ihtiyacı hissedebilir, bu isteğiniz doğrultusunda arayışa geçebilirsiniz. Gayrimenkul yatırımı yakalama, ailenizden destek görme gibi konularda şans sizden yana olacaktır. Haftanın ortasında gelir giderlerinizi ilgilendiren konular ön plana çıkabilir. Böyle bir durumda endişe duymanız üzerine ekstra harcamaları kısıtlayarak, yeni bir düzen oluşturma çabası içerisine girebilirsiniz. Haftanın sonunda Merkür burç değiştirerek odağınızı iş bağlantılarınızın üzerine çevirecektir. İş birliği teklifi alabilir veya yeni bir sözleşmeye imzanızı atabilirsiniz.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA

Sevgili Kovalar genel olarak son haftalara kıyasla daha iyimser etkiler yaratacak bir haftaya girmektesiniz. En yakınlarınızla birlikte ileriye dönük kısa tatil planları oluşturabilir veya araba satın alma girişiminde bulunabilirsiniz. Belirsiz konuları netleştirme veya aklınızdaki kişiyi ikna etme konusunda şans sizden yana olacaktır. Haftanın ortasında bireysel arzularınız ön plana çıkabilir. Böyle bir durumda duygusal veya iş hayatınıza dair insiyatif kullanmak isteyebilir, tüm sorunları çözmeye yönelebilirsiniz. Akılcı davranmanız durumunda istediğiniz herşeyi kalıcı olacak şekilde elde edebilirsiniz. Haftanın sonunda Merkür burç değiştirerek odağınızı finansal konulara çevirecektir. Bu aralar aklınız fikriniz kazancınızı nasıl çoğaltacağınız üzerinde olacaktır. Arayışlarınız sonucunda ekstra kazanç sağlama olanağı yakalayabilirsiniz.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK

Sevgili Balıklar genel olarak son haftalara kıyasla daha iyimser etkiler yaratacak bir haftaya girmektesiniz. Maddi imkanlarınızı genişletmek amacıyla yeni arayışlar içerisine girebilir, bunun için araştırmalar yapmaya başlayabilirsiniz. Lüks harcamalar yapabilme konusunda şans sizden yana olacaktır. Haftanın ortasında gizli yürütülen bir durum veya zorluk yaratan bir konuyu çözme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Böyle bir durumda önünüze çıkan tüm engelleri kararlılıkla yok edebilir, uzun süredir içinizde taşıdığınız kaygıdan da bu şekilde uzaklaşabilirsiniz. Haftanın sonunda Merkür burç değiştirerek odağınızı bireysel ihtiyaçlarınız üzerine çevirecektir. Hayatınızı yön verecek başlangıçlar yapma kararı alabilir, bu isteğinizi güvendiğiniz insanlarla da paylaşabilirsiniz.