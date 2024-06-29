Retro etkisinde haftalık burç yorumları!

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29 Haziran 2024 Cumartesi 09:40:00 - Güncelleme:29 Haziran 2024 Cumartesi 09:40:00

Haftalık burç yorumları! 29 Haziran 2024 öğretmen Satürn retroya başlıyor

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Yeni haftada burç yorumları retro etkisi ile dikkat çekiyor. 29 Haziran 2024 öğretmen Satürn retrosunun aşk, evlilik, kariyer, sağlık ve para konularında burçlara etkisi merak ediliyor. İşte, Astrolog Dr. Şenay Devi'nin kaleminden Satürn retrosu etkisinde haftalık burç yorumları...

Yeni haftada burçları neler bekliyor? Astrolog Dr. Şenay Devi haftalık burç yorumlarını sizler için kaleme aldı.

Satürn bize hayatımızın sorumluluğunu almamız, eylemlerimize ve kararlarımıza sahip çıkmamız ve nasıl sınır oluşturacağımızı öğrenmemiz konusunda rehberlik eder.

Bize hırslı olmamız, yüksekleri hedeflememiz ve kaderimizde olan her şeyde başarılı olmamız için ilham veren çok basit, siyah-beyaz bir enerjidir.

Satürn ayrıca erkeklik, baba figürleri veya otorite ile ilgili konuları da temsil edebilir. Satürn geri hareketteyken, geçmiş davranışlarımıza bakmalı nelerden kaçındığımızı veya belki de sorumluluk almayı veya sınırlar koymayı unuttuğumuzu görmemiz için bize rehberlik eder. Bu süre boyunca ektiğimizi biçecek yaptıklarımız ile orantılı olarak mükafat ya da imtihan olacağız.

Astrolog Dr. Şenay Devi'den haftalık burç yorumları...

KOÇ: Bu hafta içsel olarak hissettiğiniz birçok iş ve görüşmeyi gün içinde gerçekleştirebilirsiniz. İşiniz gereği kuracağınız bağlantılarla sürpriz seyahatler gündeminize gelebilir. Cesaretli davranın ve şansınızı değerlendirin. Özel yaşamınızda eşinizin gün içinde yaşadığı bir olay canınızı sıkabilir. Sağlıklı kararlar alabilmek için eşinizin üzüntüsüne ortak olun fakat onun vermediği bir tepkiyi onun adına siz başkalarına vermeyin. Bekar Koç'lar ise arkadaşlarınızdan gelecek hoş tekliflerle karşılaşabilirsiniz.

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Etiketler : astroloji burç yorumları haftalık burç yorumları satürn retro astrolog şenay devi
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