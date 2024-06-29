Retro etkisinde haftalık burç yorumları!

Haftalık burç yorumları! 29 Haziran 2024 öğretmen Satürn retroya başlıyor
Yeni haftada burç yorumları retro etkisi ile dikkat çekiyor. 29 Haziran 2024 öğretmen Satürn retrosunun aşk, evlilik, kariyer, sağlık ve para konularında burçlara etkisi merak ediliyor. İşte, Astrolog Dr. Şenay Devi'nin kaleminden Satürn retrosu etkisinde haftalık burç yorumları...
Yeni haftada burçları neler bekliyor? Astrolog Dr. Şenay Devi haftalık burç yorumlarını sizler için kaleme aldı.
Satürn bize hayatımızın sorumluluğunu almamız, eylemlerimize ve kararlarımıza sahip çıkmamız ve nasıl sınır oluşturacağımızı öğrenmemiz konusunda rehberlik eder.
Astrolog Dr. Şenay Devi'den haftalık burç yorumları...