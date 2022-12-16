Güvercinlerin podyum hazırlığı

Diyarbakır'da bulunan 21 ırktan 100'ü aşkın güvercinin tanıtılması amacıyla güzellik yarışması düzenlenecek. Güvercin Oteli'nde kurulacak platformda kuşların özellikleri hakkında bilginin de verileceği yarışma öncesinde güvercinler özel bakıma alındı. Sirkeli suyla ayaklarına bakım yapılan, kanatlarının kırılmaması için de kontrolleri gerçekleştirilen güvercinlere, fındık, fıstık ve bademin yanı sıra çeşitli yemler veriliyor.

