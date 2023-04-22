Güneşi gökyüzünde karşıladılar
Yerli konuklar, Göreme beldesinde sabahın ilk ışıklarıyla peş peşe gökyüzüne yükselen balonlara binerek, doğal ve tarihi güzellikleri kuşbakışı izledi.
Bayram tatili için ülkenin farklı kentlerinden Nevşehir'e gelen yerli konuklar, Göreme beldesinde sabahın ilk ışıklarıyla peş peşe gökyüzüne yükselen balonlara binerek, doğal ve tarihi güzellikleri kuşbakışı izledi. Gün doğumu vaktinde düzenlenen sıcak hava balon turuna katılanlar güneşin doğuşunu gökyüzünden izledi.