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Güneşi gökyüzünde karşıladılar
22 Nisan 2023 Cumartesi 09:38:00 - Güncelleme:22 Nisan 2023 Cumartesi 09:38:00

Güneşi gökyüzünde karşıladılar

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Yerli konuklar, Göreme beldesinde sabahın ilk ışıklarıyla peş peşe gökyüzüne yükselen balonlara binerek, doğal ve tarihi güzellikleri kuşbakışı izledi.

Bayram tatili için ülkenin farklı kentlerinden Nevşehir'e gelen yerli konuklar, Göreme beldesinde sabahın ilk ışıklarıyla peş peşe gökyüzüne yükselen balonlara binerek, doğal ve tarihi güzellikleri kuşbakışı izledi. Gün doğumu vaktinde düzenlenen sıcak hava balon turuna katılanlar güneşin doğuşunu gökyüzünden izledi.

Etiketler : bayram tatili nevşehir balon turu
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