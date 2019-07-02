Güneş tutulması hangi burçları etkileyecek? 2 Temmuz günlük burç yorumları!

Güneş tutulması hangi burçları etkileyecek? merak ediliyor. 2 Temmuz günlük burç yorumları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Güneş Tutulması’nın ikincisi bugün yaşanacda. Yılın ikinci Güneş Tutulması en net olarak Şili'de bulunan Atacama Çölü'nde izlenecek. Türkiye saatiyle 16.24 meydana gelecek olan tutulma, Brezilya, Paraguay, Uruguay ve Peru'dan da izlenebilecek. Peki, Güneş tutulmasının burçlara etkisi nasıl olacak? 2 Temmuz günlük burç yorumları sizlerle...

GÜNEŞ TUTULMASI HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?

Güneş tutulması, 2 Temmuz 2019’da Yengeç burcunda gerçekleşecek. 2019 yılında gerçekleşen ikinci Güneş tutulması olacak. Salı akşamı Türkiye saatiyle 21:00’da başlayacak ve 22:20’de tutulma gerçekleşmiş olacak. Ancak tutulma ülkemizden gözlemlenemeyecek.

NTV'de Nigar Bostan konu ile ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte detaylar…

YÜKSELEN KOÇ BURCU:

2 Temmuz’da meydana gelecek olan Güneş tutulması, hayatınızda yepyeni başlangıçlara işaret ediyor. Aslında bir yıl önceden beri aile düzeninizde meydana gelen değişimleri somutlaştıracağınız bir dönemdesiniz. Yengeç burcunda tutulan Güneş, aileyle olan iletişiminize, sevgi ve şefkat konularına ışık tutacak. Bazı Koçlar yeni bir eve geçme heyecanı ya da yatırım yapma kararı alabilirler. Tutulmadan bir gün önce Aslan burcundaki seyahatine adım atacak olan yönetici gezegeniniz, yaşam dinamosu Mars, size yeni atılımlarınızla ilgili cesaret verecek. Ego, kibir ve zarar verici gururdan uzak durarak, zorlu koşullarla çevrili olan bir ortamda olsanız da yeteri kadar cesaret ve öz güvene sahip olursunuz. Hafta ortasından itibaren ikili ilişkilerinizde koruma ve kollama güdüsü artacaktır. Evinizde aradığınız huzuru bu dönemde iş hayatınızda bulmak pek kolay olmaz. Otorite figürlerinin sert tavırları karşısında isyankar olmamalısınız.

YÜKSELEN BOĞA BURCU:

Hafta başında Yengeç burcunda meydana gelecek olan Güneş tutulması, yakın akraba, kardeş ve komşularınızla olan ilişkinizde yenilikleri gündeme getirecek. Ortak ailevi değerleri paylaşmak, birlikte yeni yatırımlara yön vermek ya da ortak projeleri bitirme kararı almak gündeme gelebilir. Geleneksel aile düzeninize yeni bir yön verme ihtiyacı duyabileceksiniz. Yakınınıza taşınan bir komşuyla aranızda duygusal bir bağ oluşabilir. Hafta ortasında göksel aşıklar olan Mars’ın Aslan’a, yönetici gezegeniniz Venüs’ün de Yengeç’e geçmesi ilişkilerinizde coşkuyla şefkati, aşkla gururu bir arada deneyimlemenize neden olur. Doğru bildiklerinizden ödün vermeden karşınızdakilerin de düşüncelerine kulak verin. İnatçı tavırlardan kaçınmak size destek verir. Ayrıca kısa yolculuklara çıkabilir, hukuki meselelerin zorluklarıyla nasıl mücadele edeceğinize karar verebilirsiniz. Haftanın ikinci yarısı daha sakin ve kontrollü olduğunuzu hissedersiniz.

YÜKSELEN İKİZLER BURCU:

2 Temmuz’da Yengeç burcunda meydana gelen Güneş tutulması, ailevi değerlerinizin maddi manevi paylaşımlarına parmak basacak. Geçen seneden beri uğraştığınız miras, ortak gelir, ailevi yatırımlar gibi alanda belirsiz durumlar netleşmeye başlar. Ya da siz kendi adınıza kararlar alıp bu ortaklık alanından çıkma isteği duyabilirsiniz. Bu konuda acele etmemeli tüm zorluklarla rağmen sene sonundaki Güneş tutulmasına kadar gelişmeleri takip etmelisiniz. Aksi takdirde acele karar aldığınız için sonradan pişman olabilirsiniz. Ayrıca bir yıldır uğraştığınız bir projenin sonuna gelmiş olmak sizi sevindirecektir. Emeklerinizin karşılığını almalı, başarılarınızın tadını çıkartmalısınız. Hafta ortasından itibaren kalbinizi hoplatacak bir aşk kapınızı çalabilir. Çapkınlık yapmak, hayatın mutluluklarına odaklanmak elbet sizin de en doğal hakkınız. Bu dönemde bir araba değişimi gündeme gelebilir.

YÜKSELEN YENGEÇ BURCU:

Haftaya damgasını vuran burcunuzdaki Güneş tutulması, sizi adeta baştan yaratacak. Gerek aile düzenindeki değişimlere ayak uydurmak gerekse değişen yaşam koşullarına, ikili ilişkilerinizin otoriter tavrına rağmen yön vermek sizin için başta kolay olmasa da zamanla doğru yolda ilerlediğinizi anlarsınız. İş ve özel hayatta herkesin gözü üzerinizde olur. Kararlarınızı eleştirseler de aslında sizi kıskandıkları için böyle bir tavır sergileyebilirler. Hoş görüyü elden bırakmadan, kimseyle küsmeden doğru bildiklerinizden vazgeçmemelisiniz. Hafta ortasından itibaren herkesi koruyup kollamak isterken, övgü almak sizi mutlu eder. Hafta sonuna doğru tahsil edeceğiniz para sayesinde harcamalarla ilgili bir rahatlama gündeme gelecektir. Hafta sonunda kardeş ve yakınlarınızla bir tatil kaçamağı yapabilirsiniz. Aşırı yorulma nedeniyle bağışıklık sisteminiz bu dönemde düşük olabilir. Takviye gıdalar tüketmelisiniz.

YÜKSELEN ASLAN BURCU:

Bu haftanın başrol oyuncusu Güneş tutulması, günlük hayatınızda önemli kırılmalar yaratacak. Sağlıktan, güzelliğe, işten aşka kadar hayatınızdaki tüm detaylar sanki tepeden tırnağa değişime hazır. Siz de bu değişimin getireceklerini mercek altına alarak, hayatınızda yenilere yer açmaya kendinizi hazır hissedeceksiniz. Mevcut düzenin değişmesi, sizin gibi sabit burçları önce zorlasa da ardından mutlu eder. Tutulmayla beraber yaşam dinamosu, egonun sözcüsü Mars’ı da Temmuz boyunca misafir ederek kararlarınıza gem vurmadan eyleme dökebileceksiniz. Haftanın ikinci yarısıyla beraber gizli bir aşka yelken açmak sizin için kaçınılmaz olacaktır. Bu dönemde yeme içme alışkanlıklarınızı değiştireceğiniz bir detox programına da kayıt yaptırabilirsiniz. Yaklaşık bir yıldır kolektif bilinç düzeyinde yaşadığınız açılımlar bu dönemde kendini daha fazla hissettirebilir.

YÜKSELEN BAŞAK BURCU:

Yengeç burcundaki Güneş tutulması gelecekteki hedeflerinizin sözcülüğünü üstlenecek. Son iki yıldır ilerleme kaydettiğiniz gerek iş gerek sosyal hayattaki projelerinizle ilgili geri dönüşler almaya başlarsınız. Emeklerinizin karşılığını alacağınız bir dönemdesiniz. İşiniz kolay olmasa da yatırımlarınızdan yüzünüz gülmeye başlar. Karşınızdakilerin tutucu tavırlarından bunalmış olsanız da size verecekleri maddi, manevi desteğin gücünden faydalanmalı, öfkelerinizin kurbanı olmamalısınız. Ayrıca aşk hayatınızda sonlanmalar veya yeni başlangıçlara hazırsınız. Adeta bir devir kapanıyor ama siz önünüze çıkacak yenilere cesaretle adım atmayı denemek istersiniz. Çocuğunuzla ilgili gelecek planları yapmak için uygun bir zaman. Eski arkadaşlıklar bu dönemde canlanabilir.

YÜKSELEN TERAZİ BURCU:

Bu haftaki Güneş tutulması kariyer hayatınızda bir dönüm noktası oluşturabilir. Neredeyse bir yıldır uğraştığınız iş projesi farklı bir boyut kazanır ya da önünüze yeni fırsatlar çıkar. Sevgili Teraziler, bu dönemde kendi işinizi kurmak, evlenmek, yeni bir yuvaya kavuşmak gibi kökten değişimlere hazırsınız. Mevcut şartlar çok kolay olmasa da eski düzeni değiştirmek için cesareti elden bırakmayın. Ve zorluklar karşısında sakın yılmayın. İş yerinde yönetsel ya da mekan değişimleri gündeme gelebilir. Hak hukuk adaleti gözetmeye çalışırken kendi haklarınızdan hoş görülü bir tavır içinde taviz vermeyin. Miras paylaşımı gibi aile meselelerinde anneniz ya da ebeveynlerle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Bu dönemin geçici olduğunu unutmadan kararlarınızdan vazgeçmemelisiniz.

YÜKSELEN AKREP BURCU:

Yengeç burcundaki Güneş tutulması size uzak diyarlardan yeni oluşumlar taşıyacak. Yurt dışı bağlantılarınızdan değişimlere hazır olun. Yabancılarla iletişimde farklı fikirlerle karşılaşırsınız. Gönlünü uzaklarda yaşayanlara kaptırmış olanlar, ülke değişikliğini bile göze alabilirler. Cesaretle öne atılmak için bu döneme kadar az çaba ve sabır göstermediniz artık kararlarınızı uygulamak için “Hodri Meydan!” başlama düğmesine basmalısınız. Kendinizi bir anda akademik dünyanın içinde de bulabilirsiniz. Yurt dışına gayrimenkul yatırımı yapmak gündeme gelebilir. Cesaret, güç ve liderliği temsil eden yönetici gezegeniniz Mars’ın bu hafta Aslan burcuna geçişi, iş hayatınızda beklentilerinizi harekete geçirmeye yetecek. Yöneticilerinizle yapıcı tartışmalarda bulunduğunuz takdirde gelecek

YÜKSELEN YAY BURCU:

Hafta başındaki Güneş tutulması ortak paylaşım, miras, krediler, nafaka, vergiler, spekülatif kazançlar alanınızda sahne alacak. Gelir gider dengenizi ayarlamak için bazı krizlerle karşılaşabilirsiniz. Plansız harcama ve ödemeler gündeme gelse de moralinizi bozmamalı, ileriye yönelik planlarınızı soğukkanlılıkla gözden geçirmelisiniz. Muhataplarınızın gerçek niyetlerini sezgilerinizle de anlamaya çalışın. Bu dönemde aldığınız ortaklık tekliflerini kabul etmeden önce tüm ayrıntılara odaklanmalısınız. Hafta ortasından itibaren uzun bir seyahat planlayabilir, bu vesileyle aşk hayatınızda dolu dizgin fırtınalar estirebilirsiniz. Hukuki konular, devletle olan ilişkiler, akademik planlarda aniden tansiyon yükselebilir. İlişkilerinizde uyumu elden bırakmamalısınız.

YÜKSELEN OĞLAK BURCU:

İkili ilişkilerinizde önemli izler bırakacak Güneş tutulması bu hafta kapınızı çalacak. Partnerinizin aldığı köklü kararlar sizin de bundan sonraki hayatınızı etkileyebilir. Bekar olanlar beklemedikleri bir evlenme teklifi karşısında heyecanlanacaklar. Evlilikler ise tarafların ilişkiyi analiz etmesine maruz kalacak. Bu dönemde evlilikle beraber boşanmalar, ayrılıklar da gündeme gelebilir. İş ortaklıklarında da önemli bir dönemeçten geçtiğinizi fark edeceksiniz. Belki mevcudu koruyarak, farklı kişilerle yeni projelere adım atmak istersiniz. Hafta ortasından itibaren ortak gelirlerinizde hareketlenme gündeme gelir. Gereksiz harcamalara dikkat ederseniz, mevduat yatırımlarınızda birikim kararı alırsınız. Geleneksel aile düzeninin getirdiği kurallara sahip çıkmak sizin için önemli olacak.

YÜKSELEN KOVA BURCU:

Gündelik hayatınız üzerinde etkisini gösterecek olan Güneş tutulmasıyla haftaya adım atıyorsunuz. Mesai arkadaşlarınızla ilgili yeni koşullar gündeme gelebilir. İş yerinizi değiştirmek, taşınmak ya da tadilat yaptırmak öne çıksa da sakin yapınızı elden bırakmadan olayları kontrol etmek istersiniz. İş ortamından bir aşk hikayesi tomurcuklanmaya başlar. Duygularını bir yıldır size açamayan birine şimdi kulak vermelisiniz. Bu sayede romantizmin varlığından haberdar olmak size iyi gelebilir. Hafta ortasından itibaren ikili ilişkilerde münakaşalardan kaçınmalı ve karşınızdakinin fevri davranışlarına çok da kulak asmamalısınız. Kibir ve gururun kimseye fayda vermediğini siz herkesten daha çok bilirsiniz. Bu hafta midenizi yoracak, asitli ve yağlı gıdalardan uzak durmalı fazla alkol tüketmemelisiniz. Aşırı sıcaklardan tansiyonunuzda iniş çıkış olabilir.

YÜKSELEN BALIK BURCU:

Hafta başında meydana gelecek Güneş tutulması çocuğunuzun geleceğine yönelik kalıcı kararlar almanıza ışık tutar. Ayrıca yatırımlarınızla ilgili önemli gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Hobilerinizin hayatınızda kalıcı bir yer edinmesi ve bu nedenle yaşamınızda meydana gelecek değişimlere kendinizi hazırlamalısınız. Aşk ve romantizmi sonuna kadar yaşarken duygusal krizlere yelken açmamaya özen gösterin. Bağımlılıklarınızın esiri olmaktansa hayatınızdaki yeniliklere odaklanın. Melankolik davranışlar sergileyenler bu dönemde enerjinizi düşürür. Bu tarz kişilerle yollarınızı ayırmak sizin için en doğrusu olacaktır. Haftanın ikinci yarısı günlük temponuzdaki koşturmaca artar. Sağlığınıza özen göstermeyi ihmal etmemelisiniz. Hafta sonunda partnerinizle uyumlu bir iletişim kurar, birbirinize karşı oluşturduğunuz hoşgörünün farkına varırsınız. Çözmeniz gereken işleri pratik yönden halletmek için sevdiğinizden destek alabilirsiniz.