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01 Temmuz 2019 15:10 | Pazartesi

Güneş Tutulması ne zaman 2019! Kehribar Güneş Tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi?

Güneş Tutulması ne zaman 2019! Kehribar Güneş Tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. 2019'un en merakla beklenen gökyüzü olaylarından Güneş Tutulması için heyecanlı bekleyiş yarın sona erecek. Yılın ikinci Güneş Tutulması olayı en net olarak Şili’de bulunan Atacama Çölü’nde izlenecek. Türkiye saatiyle 16.24'te gerçekleşecek olan Kehribar güneş tutulması, Brezilya, Paraguay, Uruguay ve Peru’dan da izlenebilecek. Tam Güneş tutulması ülkemizden gözlemlenemeyecek. Güneş Tutulması ve Kehribar Güneş Tutulması hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Güneş Tutulması ne zaman 2019! Kehribar Güneş Tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi? araştırmaları tüm herkes tarafından yapılıyor. Tam, halkalı ve parçalı olmak üzere üç şekilde gözlemlenebiline Güneş Tutulması’nın ikincisi yarın yaşanacak. Yılın ikinci Güneş Tutulması en net Şili'de bulunan Atacama Çölü'nde gözlemlenebilecek. Türkiye saatiyle 16.24 meydana gelecek olan tutulma, Brezilya, Paraguay, Uruguay ve Peru'dan da izlenebilecek. Tam Güneş tutulması ülkemizden gözlemlenemeyecek.  Güneş Tutulması ve Kehribar Güneş Tutulması hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor. 

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN 2019! 
2019’un merakla beklenen gökyüzü olaylarından Güneş Tutulması için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. GüneşTtutulması 2 Temmuz'da gerçekleşecek.

KEHRİBAR GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE’DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
Türkiye saatiyle 16.24'te gerçekleşecek olan Kehribar güneş tutulması, Brezilya, Paraguay, Uruguay ve Peru’dan da izlenebilecek. Tam  Güneş tutulması ülkemizden gözlemlenemeyecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUŞUR?
Ay Güneş’ten yaklaşık 400 kere daha küçük fakat bize Güneş’ten 400 kere daha yakın olduğu için gökyüzünde ikisi de aynı büyüklükte gözükürler. Bir Güneş Tutulması, Ay’ın Güneş ile Dünya arasına girmesi ve bazı özel koşulların sağlanması neticesinde meydana gelir. Tutulmanın olabilmesi için, Ay’ın Yeniay safhasında olması ve Yer etrafındaki yörüngesinin düzlemi ile Yer’in Güneş etrafındaki yörünge düzleminin arakesit noktaları doğrultusunun Güneş’in merkezinden geçmesi gerekir. Diğer bir deyişle Güneş Ay ve Dünya aynı doğrultuda olmalıdır. Bilindiği üzere bir yıl içerisinde 12 ay vardır.

Yani Ay, Dünya etrafında yılda 12 kez dolanır. Dolayısıyla,eğer Ay’ın yörünge düzlemi Dünya’nınkiyle çakışık olsaydı, bir yılda 12 kez Güneş tutulması meydana gelebilirdi. Fakat durum böyle değildir. Ay’ın yörünge düzlemi ile Dünya’nınki arasında yaklaşık 5° 9′ lık bir açı vardır. Bu açı nedeniyle Dünya, Ay ve Güneş, Ay’ın Dünya etrafındaki her dolanımında tam olarak aynı doğrultuda bulunmazlar. Böylece her ay bir Güneş tutulması oluşmaz. Nitekim bir yılda en az iki, en çok beş Güneş tutulması meydana gelebilir.

 

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