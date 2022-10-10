VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bağcılar'da vinç devrildi, operatör hayatını kaybetti
Sakarya'da sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk yaralandı
Dünya Bankası ve IMF başkanlarından 'resesyon' uyarısı
Almanya: Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için her şeyi yapıyoruz
Terör örgütü PKK yandaşları Strazburg'daki Avrupa Konseyi önünde gösteri yaptı
New York sosyetesini kandırarak ünlenen Anna Sorokin, ABD'de ev hapsine alındı
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak
Yeni infaz yasası geliyor: Cezasız suç kalmayacak
Tunus açıklarında 8 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı
KKTC'nin nüfusu 382 bin 836 olarak hesaplandı
Ford Türkiye Futgolf Şampiyonası 6. etabı tamamlandı
Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
İHA'ların GPS olmayan sahalarda da görev yapabilmesini sağlayan KERKES Projesi tamamlandı
İBB'nin, 2023 bütçe tahmin raporunu zamanında bakanlığa göndermediği öne sürüldü
Manisa'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı
Almanya'da şirket iflasları enerji kriziyle hızla artıyor
Take Off İstanbul ziyaretçi kayıtları başladı!
Ukrayna: Rusya bugünkü saldırılarda 84 seyir füzesi ve 24 İHA kullandı
Kuzey Akım 2'nin sağlam kalan ikinci hattında basınç düşürüldü
Almanya: Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için her şeyi yapıyoruz
Fitch'ten 'İngiltere derin resesyona giriyor' uyarısı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı
TOKİ'nin arsa başvuruları için e-Devlet'te kimlik numarası uygulaması getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
10 Ekim 2022 Pazartesi 18:30:00 - Güncelleme:10 Ekim 2022 Pazartesi 18:30:00

Gönüllerin de mimarları

ABONE OL

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde eğitim gören 8 öğrenci, Isparta'nın Sütçüler İlçesi'nde bulunan Çobanisa Köyü İlkokulu'nda İyileştirme Projesi başlattı. Projede okulun her yeri yenilendi.

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde eğitim gören 8 öğrenci, Isparta'nın Sütçüler İlçesi'nde bulunan Çobanisa Köyü İlkokulu'nda İyileştirme Projesi başlattı. Projede okulun her yeri yenilendi.

PARK YENİLENDİ, AĞAÇLAR DİKİLDİ

İstanbul Kültür Üniversitesi'nin ve sponsorların katkılarıyla Çobanisa Köyü İlkokulu'nun önce ihtiyaçları tek tek tespit edildi. Alana gitmeden önce Mimarlık Bölümü öğrencileri, çeşitli tasarımlar yaparak projeler hazırladı. Köydeki uygulama sürecinde okulun oyun parkı alanı yenilendi, bitki ve ağaç ekimleri gerçekleştirildi.

BİNALAR İMAR EDİLDİ, HEDİYELER VERİLDİ

Öğrencilerin kendi tasarımları olan oyun istasyonları yapıldı, alandaki yaya dolaşımını kolaylaştırmak için bir rota uygulandı, anaokulu ve ilkokul binalarının cephelerinde iyileştirme ve renklendirme yapıldı, zemin ve duvarlarda iyileştirmeler yapıldı ve toplanan bazı yeni eşyalar, kitaplar ve hediyeler teslim edildi.

Etiketler : GÖNÜLLERİN DE MİMARLARI İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü 8 öğrenci Isparta
Sorunlarımla yüzleştim

Sorunlarımla yüzleştim
Birinci yıl kutlaması

Birinci yıl kutlaması
4 kruvaziyerle 8 bin 968 turist

4 kruvaziyerle 8 bin 968 turist
Evlilik güzel evimle ilgileniyorum

Evlilik güzel evimle ilgileniyorum
Konyalıları coşturdu

Konyalıları coşturdu
Torunum bana ‘Şenay' diyor

Torunum bana ‘Şenay' diyor
Dokuz yaş kutlaması

Dokuz yaş kutlaması
Akustik atılım

Akustik atılım
Farkındalık buluşması

Farkındalık buluşması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX