Gönüllerin de mimarları

PARK YENİLENDİ, AĞAÇLAR DİKİLDİ

İstanbul Kültür Üniversitesi'nin ve sponsorların katkılarıyla Çobanisa Köyü İlkokulu'nun önce ihtiyaçları tek tek tespit edildi. Alana gitmeden önce Mimarlık Bölümü öğrencileri, çeşitli tasarımlar yaparak projeler hazırladı. Köydeki uygulama sürecinde okulun oyun parkı alanı yenilendi, bitki ve ağaç ekimleri gerçekleştirildi.

BİNALAR İMAR EDİLDİ, HEDİYELER VERİLDİ

Öğrencilerin kendi tasarımları olan oyun istasyonları yapıldı, alandaki yaya dolaşımını kolaylaştırmak için bir rota uygulandı, anaokulu ve ilkokul binalarının cephelerinde iyileştirme ve renklendirme yapıldı, zemin ve duvarlarda iyileştirmeler yapıldı ve toplanan bazı yeni eşyalar, kitaplar ve hediyeler teslim edildi.