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23 Mart 2022 Çarşamba 16:30:00 - Güncelleme:23 Mart 2022 Çarşamba 16:30:00

Gönülden gönüle öğreniyorlar

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Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'nde öğrencilere yönelik 'gönülden gönüle öğreniyorum' projesi başlatıldı.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'nde öğrencilere yönelik 'gönülden gönüle öğreniyorum' projesi başlatıldı. Proje kapsamında gönüllü gençlere çeşitli konular üzerinden eğitimler verilmeye başlandı. Bu kapsamda ilk eğitim matematik üzerine oldu. Gönüllü gençlik lideri Sultan Kocaman, gönüllü gençlere matematik dersi verdi.

Etiketler : Gönülden gönüle öğreniyorlar Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi
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