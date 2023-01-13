Gölbaşı'nda doğal gaz vanasındaki sızıntı paniğe neden oldu

Gölbaşı'nda doğal gaz vanasındaki sızıntı paniğe neden oldu

Şafak Mahallesi Polis Akademisi Kavşağı'ndan geçen doğal gaz hattında sızıntı olduğu yönünde ihbar alan Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü Ekipleri caddeyi güvenlik şeridi ile kapattı.

Güvenlik güçleri, patlama ihtimaline karşı cadde üzerindeki binalarda yaşayanları da tahliye etti.

Bölgeye gaz akışı sağlayan ana vanayı kapatan Başkentgaz ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla sızıntı yaşanan vana onarıldı.

Paniğe neden olan sızıntıyla ilgili soruşturma başlatıldı.