Gölbaşı'nda doğal gaz vanasındaki sızıntı paniğe neden oldu
Kaynak: AA
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde doğal gaz vanasında meydana gelen sızıntı paniğe neden oldu.
Şafak Mahallesi Polis Akademisi Kavşağı'ndan geçen doğal gaz hattında sızıntı olduğu yönünde ihbar alan Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü Ekipleri caddeyi güvenlik şeridi ile kapattı.
Güvenlik güçleri, patlama ihtimaline karşı cadde üzerindeki binalarda yaşayanları da tahliye etti.
Bölgeye gaz akışı sağlayan ana vanayı kapatan Başkentgaz ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla sızıntı yaşanan vana onarıldı.
Paniğe neden olan sızıntıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Gölbaşı'nda doğal gaz vanasındaki sızıntı paniğe neden oldu
- Rüyasının peşinden 2 bin km yol gitti! Define aramak için kazıya başladı
- Öğrencileri okula 'Ev ortamıyla' bağlıyorlar
- Engelli aylığından vazgeçip işe girdi
- Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 63 metreye ulaştı
- 11'lik kahraman... 2 yaşındaki kardeşini yangından kurtardı