Gezici öğretmenler iş başında!

Elazığ'da kırsalda yaşayan ve çeşitli nedenlerle ana sınıfına başlayamayan çocuklar, "Gezici öğretmen" uygulaması sayesinde eğitimle buluştu. Uygulama kapsamında Kırsalda 33 noktada oluşturulan 'ana sınıfları'nda 3-5 yaş arası 200 öğrenci eğitim görüyor. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit "Merkezdeki bir öğrencimiz ne eğitim desteği alıyorsa buradaki öğrencilerimiz de aynı eğitimi alıyor" dedi.

