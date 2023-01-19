Gezici öğretmenler iş başında!
Elazığ'da kırsalda bulunduğu için ana sınıfına başlayamayan çocuklar, "Gezici öğretmen" uygulaması sayesinde eğitimle buluştu.
Elazığ'da kırsalda yaşayan ve çeşitli nedenlerle ana sınıfına başlayamayan çocuklar, "Gezici öğretmen" uygulaması sayesinde eğitimle buluştu. Uygulama kapsamında Kırsalda 33 noktada oluşturulan 'ana sınıfları'nda 3-5 yaş arası 200 öğrenci eğitim görüyor. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit "Merkezdeki bir öğrencimiz ne eğitim desteği alıyorsa buradaki öğrencilerimiz de aynı eğitimi alıyor" dedi.
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