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27 Mart 2022 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:27 Mart 2022 Pazar 15:00:00

Gelin bisikleti

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Adana'da evlilik kararı alan Kemal Yücel ile İdem Uğur tutkunu oldukları bisikletlerini gelin aracına dönüştürüp şehir turu attı. Düğün eğlencesine çiftin kendisi gibi bisiklet tutkunu olan arkadaşları da katıldı.

Adana'da evlilik kararı alan Kemal Yücel ile İdem Uğur tutkunu oldukları bisikletlerini gelin aracına dönüştürüp şehir turu attı. Düğün eğlencesine çiftin kendisi gibi bisiklet tutkunu olan arkadaşları da katıldı.

Bisiklet kullanıcısı oldukları için gelin arabası olarak da bisikleti seçtiklerini aktaran Yücel şöyle devam etti:

"Portakal Çiçeği Karnavalı'na çeşitli şehirlerden bisikletle gelen arkadaşlarımız düğünümüzde bizleri yalnız bırakmadılar. Arkadaşlarımızla bisikletli düğün konvoyu düzenleyeceğiz. Bize yakışan şekilde, bu akşam düğünümüzle şehir turunu tamamlayacağız. Bisiklet tutkusu bizleri hayata bağlıyor. Hem sağlıklı yaşam hem de hayata daha güzel bakmak için herkes bisiklete binmeli. Bizim hayata baktığımız pencere huzur ve mutluluğa açılıyor. Bisikletle biz bunu yaşadık. Bugün de dünyaevine giriyoruz."

İdem Uğur da bisiklet turunun tanışmalarına vesile olduğunun altını çizerek başka türlü tanışmalarının mümkün olmayacağını ifade etti.

"Arabadan İn, Bisiklete Bin" sloganını benimsediklerini dile getiren Uğur, "Düğün için doğum günüme yakın bir tarih olması için bugünü seçtik. Portakal Çiçeği Karnavalı'na denk gelmesi çok güzel bir tesadüf oldu. İkili bir bisikletimiz var. Gelinlikle bisiklete bineceğim. Nasıl olacağını bilmiyorum." dedi.

Etiketler : Gelin bisikleti Portakal Çiçeği Karnavalı Kemal Yücel ile İdem Uğur
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