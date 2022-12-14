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14 Aralık 2022 Çarşamba 20:10:00 - Güncelleme:14 Aralık 2022 Çarşamba 20:10:00

Gaziantep'te zincirleme kaza: 17 yaralı

Kaynak: AA

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Gaziantep'te tır ve 2 özel halk midibüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen tır, İpekyolu KÜSGET Sanayi Sitesi civarında henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden Kasım G. yönetimindeki özel halk midibüsüne çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan özel halk otobüsü de durakta yolcu alan Yusuf Y. idaresindeki özel halk midibüsüne çarparak durdu.

Zincirleme trafik kazasında yaralanan 17 kişi, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kazadan sonra kaçtığı belirlenen tır sürücüsü aranıyor.

Etiketler : Gaziantep zincirleme kaza özel halk otobüsü
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