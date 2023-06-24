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24 Haziran 2023 Cumartesi 09:53:00 - Güncelleme:24 Haziran 2023 Cumartesi 09:53:00

Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 6 kişi öldü

Kaynak: AA

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Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Merkez Şehitkamil ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 27 ANC 208 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 07 CIN 60 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, Taha Kaçar, Mesut Taşdemir ile Cahit, Hatice, Kardelen ve Kadir Sat yaşamını yitirdi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ebru Sat'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan bulvar, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

Etiketler : hafif ticari araç otomobil gaziantep
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