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17 Ocak 2023 Salı 19:00:00 - Güncelleme:17 Ocak 2023 Salı 19:00:00

Futbol tutkusu engel tanımadı

Kaynak: AA

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23 yıl önce görme yetisini kaybeden Abdullah, futbol tutkusuyla milli forma için ter döküyor.

Kayseri'de yaşayan görme engelli futbolcu Abdullah Sümer "Önümüzde çok büyük bir hedefimiz var, o da 2024'te düzenlenecek Paris Olimpiyatları" dedi. Kayseri'nin Develi ilçesinde ilkokula başladığı gün inşaattan düşerek görme yetisini kaybeden Abdullah Sümer, futbola tutkusundan vazgeçmeyerek milli takıma kadar yükseldi. Çataloluk İlkokulunda yaklaşık 23 yıl önce eğitim hayatına başlayan Sümer, okulun ilk günü inşaattan düşerek görme yetisini tamamen kaybetti. Futbol oynamayı çok seven Sümer, gözlerini kaybettikten sonra da bu tutkusundan vazgeçmedi. Meşin yuvarlağı poşetin içine koyarak çıkan hışırtı sesi sayesinde top oynamayı sürdüren Sümer, hayalini kurduğu milli takıma formasına kavuştu. Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı sporcusu 30 yaşındaki Abdullah Sümer, görme yetisini kaybetmesine rağmen futbol tutkusundan vazgeçmediğini söyledi.

Evdeki poşetleri kullanarak futbola devam etti Futbola gönülden bağlı olduğunu belirten Sümer, "7 yaşına kadar futbolu çok iyi takip ediyordum. Köyde, harmanlarda arkadaşlarımla top oynuyordum. Görme engelli olduktan sonra da bu tutkum asla azalmadı ve devam etti. Arkadaşlarım oynarken ben oynayamıyordum. 'Futbolu nasıl oynarım, nasıl yaparım' diye düşünürken topu, poşetin içine koyma fikri aklıma geldi. Sonuçta evde poşetler var ve bunlar hışırtı sesi çıkartıyordu. Yollarda, evin arkasında, evden fazla uzaklaşmadan bu şekilde tek başıma futbol oynadım." diye konuştu.

Yeni hedef Paris Olimpiyatları Abdullah Sümer, 7. sınıftayken seçildiği Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübünde lisanlı olarak futbol oynamaya başladığını anlatarak, şöyle devam etti: "Sahaya çıktığım ilk maçın devre arasında beni milli takıma çağırdılar. 2012'de ilk defa milli takım kadrosuna girdiğimde Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanmıştık. 2013'te futbol yeteneğim daha da oturdu. İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olduk. 2015'te İngiltere'de Avrupa şampiyonu olduk. 2016'da Rio Olimpiyatları'na katıldık. Orada da olimpiyat beşincisi olduk. Bu yıl da İtalya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda final oynadık. Maalesef finalde Fransa'ya penaltılarla kaybettik ve Avrupa ikincisi olduk. Önümüzde çok büyük bir hedefimiz var, o da 2024'te düzenlenecek Paris Olimpiyatları."

85 kez milli formayı giydi Daha önce talihsiz iki sakatlık yaşadığını, şimdi de çapraz bağlarının koptuğunu anlatan Abdullah Sümer, bu yüzden dünya şampiyonalarında forma giyememenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi. Milli takımda 46'sı resmi 85 maçta forma giydiğini hatırlatan Sümer, futbol sevdasından asla vazgeçmeyeceğini vurgulayarak, "Futbol, bana yaşama sevinci katıyor. Topumu alıp halı sahaya geldiğimde yaşadığımı hissediyorum. Evde oturduğumda çok üzülüyorum." dedi.

Etiketler : kayseri görme engelli futbolcu abdullah sümer
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