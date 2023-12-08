Fotoğraf'büs'
Hatay'da fotoğrafçılık yapan Ayhan Kerpiç'in iş yeri depremde yıkıldı. Tüm ekipmanı enkazda kalan Kerpiç, işine devam edebilmek için midibüs satın alarak aracı stüdyoya dönüştürdü.
Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde fotoğrafçılık yapan Ayhan Kerpiç'in (56) 24 yıllık iş yeri depremde yıkıldı. Tüm ekipmanı enkazda kalan Kerpiç, işine devam edebilmek için midibüs satın aldı.
Koltuklarını çıkardığı midibüsü stüdyoya dönüştüren Kerpiç, "Otobüsün içini eşimle bir haftada yaptık. Koltuklarını söktük, hasarlı evimizden çıkarabildiğimiz perdeleri taktık. İnsanların ihtiyaçlarını karşıladım" dedi