Formulaz'da Türkiye dereceye giremedi!

Rize'de, "12. Tulum ve Kemençe Festivali" kapsamında Ülkeler Arası Rafting ve Formulaz Tahta Araba Yarışması düzenlendi. Tunca beldesinde gerçekleştirilen Formulaz Tahta Araba Yarışması'na, erkekler ve kadınlar kategorilerinde 23 kişi katıldı.



Yarışmada, ufak kazalar meydana geldi, bazı yarışmacılar parkuru tamamlayamadı. Kadınlarda Türkiye birinci, Kuzey Osetya ikinci, İran üçüncü olurken, erkekler kategorisinde ise İran birinciliği, İran ikinciliği ve Kuzey Osetya ise üçüncülüğü elde etti.