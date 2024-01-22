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22 Ocak 2024 Pazartesi 06:58:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 06:58:00

Fethiyeli kadınlardan ‘delbek' dersi

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Fethiye'ye özgü delbek adlı vurmalı çalgının ünü ülke geneline taşındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesine özgü delbek adlı vurmalı çalgının ünü ülke geneline taşındı. "Ali Cabbar", "Dünyadan Uzak" gibi eserleri delbekle okuyan sanatçıların videoları sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlendi ve paylaşıldı. Delbek sanatçısı 60 yaşındaki Türkan Abacı, "Delbeğin unutulmaması için 12 müzik öğretmenine kurs verdik. Ne kadar ders versek de başaramıyorlar. Delbek çalmak kolay değil" dedi.

Etiketler : muğla fethiye delbek vurmalı çalgı
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