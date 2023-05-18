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Fatih'te tarihi binada çökme meydana geldi
18 Mayıs 2023 Perşembe 23:40:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2023 Perşembe 23:40:00

Fatih'te tarihi binada çökme meydana geldi

Kaynak: AA

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İstanbul Fatih'te iki katlı tarihi ahşap binada kısmi çökme meydana geldi.

Küçük Ayasofya Mahallesi Kadırga Limanı Caddesi'ndeki iki katlı tarihi ahşap binanın bir kısmı akşam saatlerinde çöktü.

Bu sırada yoldan geçen turistler ve vatandaşlar tehlike atlattı.

İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekipler, tarihi yapı olduğu için enkaza dokunmadı.

Etiketler : fatih tarihi bina Küçük Ayasofya
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