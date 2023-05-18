Fatih'te tarihi binada çökme meydana geldi
Kaynak: AA
İstanbul Fatih'te iki katlı tarihi ahşap binada kısmi çökme meydana geldi.
Küçük Ayasofya Mahallesi Kadırga Limanı Caddesi'ndeki iki katlı tarihi ahşap binanın bir kısmı akşam saatlerinde çöktü.
Bu sırada yoldan geçen turistler ve vatandaşlar tehlike atlattı.
İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekipler, tarihi yapı olduğu için enkaza dokunmadı.
- İstanbul Küçükçekmece'de bir tankerin makine dairesinde yangın çıktı!
- Osmaniye'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
- Fatih'te tarihi binada çökme meydana geldi
- Silahla kapısına dayanan eşinden KADES uygulamasıyla kurtuldu
- Türkiye'de nesli tehlike altındaki türler korunarak geleceğe aktarılacak
- Muğla Datça açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem