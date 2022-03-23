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23 Mart 2022 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:23 Mart 2022 Çarşamba 17:00:00

Facebook kullanıcıları dikkat!

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Mart ayının ilk günlerinde bazı Facebook kullanıcıları, platform tarafından spam gibi gözüken bir e-posta aldı.

Mart ayının ilk günlerinde bazı Facebook kullanıcıları, platform tarafından spam gibi gözüken bir e-posta aldı. Gelen mesajda kullanıcılara hesaplarının askıya alınmaması için Facebook Protect güvenlik önlemlerinin talimatlarına uyması gerektiği söyleniyordu. Bu e-postayı görmeyen ya da sahte olduğu düşüncesiyle maildeki linke tıklamayan kullanıcıların belirlenen tarih dolduğu gerekçesiyle profilleri tek tek kilitlenmeye başladı.

Etiketler : Facebook kullanıcıları dikkat Facebook kullanıcıları spam
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