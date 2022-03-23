Facebook kullanıcıları dikkat!

Mart ayının ilk günlerinde bazı Facebook kullanıcıları, platform tarafından spam gibi gözüken bir e-posta aldı. Gelen mesajda kullanıcılara hesaplarının askıya alınmaması için Facebook Protect güvenlik önlemlerinin talimatlarına uyması gerektiği söyleniyordu. Bu e-postayı görmeyen ya da sahte olduğu düşüncesiyle maildeki linke tıklamayan kullanıcıların belirlenen tarih dolduğu gerekçesiyle profilleri tek tek kilitlenmeye başladı.

