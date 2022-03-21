Fabrika gibi okul

Kadın futbolculardan çim hokeyine atletizmden voleybola kadar 44 branşta sporcular yetiştiren Diyarbakır Spor Lisesi birçok başarıya imza atıyor.

BU YIL 370 ÖĞRENCİSİ VAR

Diyarbakır Spor Lisesi, 2010 yılında Güzel Sanatlar okulunu bir bölümü olarak faaliyet göstermeye başladı. Okul daha sonra 2013 yılında Diyarbakır Spor Lisesi adını alarak eğitim-öğretime hayatına devam etti. Okul bünyesinde 370 öğrenci eğitim görürken, bu sene 44 branşta hem ferdi, hem de takım bazında yarışmalara katıldı. Okul öğrencileri, bu sene katıldıkları birçok turnuvandan başarılarla döndü.

BAŞARILAR ART ARDA GELİYOR

Yaklaşık 8 yıl önce zorlu şartlar altında ve tepkilere rağmen kurulan futbol kız takımı da, Rize'de katıldığı Türkiye Kız Futbol müsabakalarında Samsunla finalde karşılaşıp ikinci oldu. Müdür Yardımcısı Vedide Gül Buğrahan, "Bu sene birçok branşta başarı elde ettik. Erkek futbol, kız voleybol, erkek hentbolda Türkiye yarı finaline kadar yükseldik. Kız futbol takımımız bu sene Türkiye 2.'liğini elde etti" dedi.

Mezun olduktan sonra da koordine sürüyor

Vedide Buğrahan, "Bu sene kız çim hokeyinde 1 milli sporcumuz var. Mezun olan iki öğrencimiz çim hokeyi erkek milli takımında. Atletizm dalında birçok milli sporcumuz var. Yurtdışına da giden çok sporcumuz var. Mezun öğrencilerimizle sürekli koordine halindeyiz" diye konuştu.