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29 Aralık 2021 Çarşamba 11:35:00 - Güncelleme:29 Aralık 2021 Çarşamba 11:35:00

Evo Holding 12. Yıl Yeni Yıla Merhaba Etkinliğini Gerçekleştirdi

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Evo Holding yönetim kurulu 23 Aralık 2021 Perşembe günü 12. Yıl kutlamasını tüm sevenleriyle birlikte Mütemadiyen İstanbul'da kutladı.

Yönetim kurulu başkanı Evren Yaşlak ve yönetim kurulu başkan yardımcısı Evrim Yaşlak iş, sanat, cemiyet ve televizyon dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Uzun yıllardır yapmış oldukları dijital yatırımlar ve organizasyonlarla birçok ilke imza atan Evo Holding yeni yıla merhaba basın lansmanında katılım oldukça yoğundu. Lansmanda Evren Yaşlak'ın takım elbisesi Şinasi Günaydın imzası taşırken, Evrim Yaşlak'ın elbisesi Recep Demiray'ın özel haute couture kreasyonuyla hazırlandı. 12. Yıla özel gecede en çok dikkat çekenler arasında Pastam Burada ekibinin özel olarak tasarladığı pasta büyük ilgi gördü.

Yaklaşık 50 özel davetlinin katılımı olan basın lansmanı adeta bir görsel şölene dönüştü. Menajer Kadir Mıhçı'nın özel olarak organize ettiği organizasyon tüm gelenlerden büyük ilgi gördü. Organizasyonda davetliler arasında yer alan sanatçılar Mütemadiyen İstanbul'da en sevilen şarkılarını seslendirdiler.

Lansmana katılan diğer isimler şöyle;

Umut Akyürek & Oktay Ertuğrul, Bekir Aksoy ve eşi, Nihan Akın, Berke Üzrek, Umut Karadağ ve eşi, Murat Şener ve eşi, Sonay Gökhan, Muammer Kapucuoğlu, Senem Selimi, Perihan Demirdelen, Recep Demiray, Aşkın Şengün, Omar Şahin, Portaxe'in sahibi Lütfü Sapmaz, Den Den Grup sahibi Tamer Köseoğlu, Songül Estetik sahibi Songül Güney, Kobi Türkiye sahibi Koray Aksu, Oksana Kuznetsova, Özkan Aydoğanoğlu, İlker Uzunalan, Kürşad Karakuş, Levent Çekiç, Cafer Andıç, Ferhat Göktaşlar, İlhan Arık, Tuğçe Akdemir, Murat Dede geceye katılan isimler arasınsdaydı

Etiketler : Evren Yaşlak Umut Akyürek Evo Holding
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