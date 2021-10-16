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16 Ekim 2021 Cumartesi 00:43:00 - Güncelleme:16 Ekim 2021 Cumartesi 00:43:00

Evladına göz oldu

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Semra Anne, doğuştan gözleri görmeyen oğlu Batuhan'ın dünyasının karanlıkta kalmaması için ona rehber oldu.

9 yıldır bir an olsun oğlunun yanından ayrılmayan genç kadın, çevresindeki her şeyi en ince detayına kadar anlatıyor.

DÜNYASI SEVGİYLE AYDINLANIYOR

Ağrı Doğubayazıt'ta yaşayan Semra ve Murat Demir çiftinin 9 yıl önce 7 aylık dünyaya gelen ikizlerinden biri yaşamadı, yoğun bakımda 3 aylık yaşam mücadelesini kazanan Batuhan'ın ise görme engelli olduğu fark edildi. Oğluna hayatını adayan anne Semra Demir, 9 yıldır gittikleri her yerde etrafında bulunanları şeklinden rengine en ince ayrıntısına kadar tarif ediyor. Batuhan'ın karanlık dünyası annesinin sevgisiyle aydınlanıyor.

AMELİYATI MÜMKÜN AMA PARA YOK

Oğlunun gözlerinin açılması için ameliyatın mümkün olduğunu ama maddi durumlarının olmadığını söyleyen Semra Anne, "Biz bazen yol parasını bile bulamıyoruz" dedi. Oğlunun çok meraklı olduğunu söyleyen genç kdın, "Gece mi gündüz mü? Bu ne renk? Havada bulut var mı?' gibi sürekli soruyor. Ben de bıkmadan usanmadan cevap veriyorum. Tek tek her şeyi anlatıyorum. Dünyası karanlık kalsın istemiyorum" dedi.

Batuhan Demir annesi sayesinde çevresindeki her şeyi öğrendiğini söyledi. Annesinin anlatımıyla eşyaları, parkı, oyuncakları kafasında canlandırdığını anlatan Demir, büyüyünce öğretmen olmayı istediğini belirtti.

Etiketler : Ağrı Doğubayazıt semra mumrat demir Batuhan Demir
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